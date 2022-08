Siguen saliendo informaciones sobre el enojo de Erik Ten Hag con un Cristiano Ronaldo cuyo abandono en Old Trafford el pasado domingo está lejos de ser historia en Manchester United.

"Ciertamente, no apruebo esto. Es inaceptable. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final", dicta la frase de Erik Ten Hag que confirma como su relación con Cristiano Ronaldo se encuentra en un punto que para muchos no tiene retorno. La prensa inglesa sigue desvelando informaciones sobre el enojo de Manchester United con un CR7 que seguirá recibiendo palos por querer abandonar el Old Trafford.

El cambio del luso en el entretiempo ante Rayo Vallecano sorprendió a más de uno y si bien muchos aseguraban que dicha medida solo se encontraba amarrada a cuestiones tácticas y de volver a ponerse en forma, Cristiano Ronaldo abandonaba Old Trafford en una decisión que va a pasarle factura a corto y mediano plazo en Manchester United.

Los directivos arden en rabia, CR7 sigue buscando una salida y Ten Hag le enviará al banquillo contra Brighton en unos días, pero no terminará ahí la novela. Medios como Sky Sports o The Sun siguen desvelando las conversiones entre todas las partes y el flamante entrenador del Manchester United tiene nuevas medidas para un Ronaldo que ha pasado de momento a segundo plano para Ten Hag.

“A ganarse el puesto”

El neerlandés le llenó de elogios en sus primeras semanas por Carrington, pero esto ya es historia luego de un desplante que habrá que ver qué consecuencias trae entre la grada del United y un Cristiano que en caso de no poder salir de Old Trafford en menos de cuatro semanas, deberá empezar a redoblar esfuerzos.

“Ponte en forma si quieres jugar”, es la última frase de Ten Hag a Cristiano Ronaldo tal y como apuntan Sky Sports y The Sun. El de los Países Bajos no gustó de las ausencias del luso en el inicio de la pretemporada, tampoco de su actitud y mucho menos de sus exigencias por ser titular en un equipo que dejó abandonado en la mitad de un amistoso. Erik cambia de estrategia con un CR7 que tendrá que trabajar como uno más para ganarse el puesto.