Lazio se vio envuelta en un nuevo escándalo por la ideología extremista de una parte de sus seguidores y empleados. El adiestrador del águila del club, Juan Bernabé fue despedido luego de que se viralizaran sus imágenes haciendo el saludo fascista junto con los ultras del club de la Serie A. Ahora este ha salido a hablar de lo sucedido.

Bien es sabido que una facción de la hinchada de Lazio es adepta a las ideas fascistas. Esto le ha generado múltiples problemas al club, quienes recientemente han tenido que compensar las acciones de sus hinchas con campañas en contra de la discriminación. Ahora se han visto obligados a tomar acción contra el adiestrador del águila del equipo.

Declaraciones del adiestrador tras la polémica

Juan Bernabé fue despedido luego de que se armara el revuelo en las redes sociales por su gesto con los hinchas. Ahora el entrenador de águilas español ha concedido una entrevista con La Gazzetta dello Sport en la que se ha disculpado por haber afectado al club, pero reafirmó su simpatía con estos ideales extremistas.

"No tiene nada que ver con la Lazio y por eso lo siento. Para mí es un saludo militar. Me crié en el ejército. En España, el gesto fascista se realiza con el brazo doblado sobre el corazón a la altura del pecho. En Italia aparentemente también es así, no lo sabía" fueron las palabras del exempleado del club romano tras su despido.

A pesar de lamentar lo sucedido, Bernabé reafirmó su admiración por el fascismo y sus principales exponentes históricos. "Yo lo hice, es verdad: no lo niego porque respeto a Mussolini, hizo tantas cosas maravillosas para Italia y Franco, también en España. Soy un admirador de ambos y estoy orgulloso de eso".