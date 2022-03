Poco más de 24 horas restan para que Lionel Messi regrese al Santiago Bernabéu. El argentino jugará por primera vez en el estadio del Real Madrid como ex jugador del Barcelona y por supuesto el morbo está servido sobre la mesa. Bolavip charló con los hinchas Merengues y estos le dejaron algunos mensajes a la Pulga de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Nos trasladamos al Bernabéu el pasado sábado con el objetivo de ir viviendo la previa del encuentro que va a parar el mundo este 9 de marzo. Real Madrid vs. PSG acaparará todo en este deporte cuando la constelación de estrellas de los galos se presente en la capital española para medirse contra el equipo más ganador en la historia del torneo. En un choque lleno de historias encontradas, el regreso de Messi al estadio que conquistó en varias ocasiones con Barcelona es sin dudas una de las más llamativas.

Bolavip charló con los hinchas del Real Madrid sobre distintos temas, pero hubo tiempo para preguntarles si tenían algún mensaje para el delantero que en su paso por el Camp Nou marcase hasta 15 goles en un Santiago Bernabéu que fue el recinto deportivo que más tantos viese del argentino cuando este no jugase en Barcelona.

“No lo va a pasar tan bien como en el pasado”

Real Madrid vs. PSG se encuentra lleno de morbo y reencuentros del primer nivel, pero sin dudas que el más llamativo pasa por el regreso de Lionel Andrés Messi al estadio de quien por tantos años fuese su máximo rival. Los aficionados del equipo blanco ya calientan la previa en los micrófonos de Bolavip.

“Que pierda, se lesione (risas)…No vas a meter goles Messi…Fue un gran jugador en el pasado y esperemos que no tenga su día el miércoles…No lo va a pasar tan bien como lo pasaba con Barcelona…El miércoles que no tenga su día, el resto de la temporada que le vaya más que bien…Que no juegue y no nos haga mucho daño…Será un placer volver a enfrentarnos”, fueron algunos de los mensajes de los aficionados del Real Madrid hacia La Pulga. ¿Cómo responderá el argentino?