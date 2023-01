Cuando Sebastian Haller llegó a Dortmund, la ilusión era grande, su trabajo era reemplazar al goleador sueco, Erling Haaland que se fue a Manchester City. Llegaba con el cartel de ser uno de los goleadores de la pasada temporada de la Champions League jugando para el Ajax.

Sin embargo, una noticia congeló a todos, la detección de un tumor maligno en su cuerpo, hizo que los planes cambien y también los objetivos del goleador y del club, que a pesar de la noticia, decidió darle respaldo y quedarse con los delanteros juveniles, donde explotó Moukoko, pero dándole confianza al africano.

Así el futbolista sigue dando pequeños pasos hacia su regreso a los terrenos de juego. El delantero del Borussia Dortmund mostró en sus redes, una foto en la que se lo ve sonriente mientras en su regreso al gimnasio del club tras superar un cáncer de testículos que se le había detectado.

"Buen año a todos ! ¡Y empieza muy bien porque es sinónimo de volver al campo! El 2022 no fue el año más fácil pero me preparó para asumir todos los nuevos desafíos que me ofrecerá el 2023. Con muchas ganas de volver a veros a todos", publicó el jugador.

Haller ha superado ya la segunda etapa de recuperación tras la última cirugúa a la que fue sometido a finales de noviembre de 2022 para extirpar íntegramente el tumor que resultó un éxito. El diario Bild ya adelantó que el futbolista marfileño volvería a entrenarse en este primer mes del 2023 pero aún debe esperar algunos meses para volver a la competencia.