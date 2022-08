Lo ocurrido con Sébastian Haller ha generado una gran conmoción en el fútbol europeo. El jugador fue diagnosticado con cáncer testicular a tan solo días de fichar por Borussia Dortmund. Ahora el delantero ha hablado abiertamente sobre su tratamiento.

Sébastien Haller apuntaba a ser uno de los fichajes bomba del mercado. Borussia Dortmund se hizo con la ficha del jugador para llenar el espacio dejado por Erling Haaland, pero solo unos días más tarde fue diagnosticado con un tumor testicular.

Haller ha hablado públicamente por primera vez tras todo lo sucedido. El jugador conversó con ESPN tras las primeras sesiones de quimioterapia. "Cuando te sometes al tratamiento, estás en el hospital durante cinco días. No puedes moverte ni hacer nada. Solo estás tumbado en la cama".

El francés de origen marfileño aseguró estar en buenas condiciones. "En estos momentos me siento muy bien. Desde el primer día que estuve en casa, me he movido y he ido al gimnasio. Incluso estoy al mismo nivel que hace unos meses, lo que es una buena señal. Estoy comiendo bien. Mucha gente me está dando la confianza para superar esto. Quiero decirle a todo el mundo que me siento bien y asegurarme de que mucha gente se haga un chequeo".

Haller lamentó no haber podido mostrarse ante la afición de Borussia Dortmund. "Solo llevaba diez días cuando ocurrió y enseguida pensé en el club. No parecía un buen negocio para el club, pero son cosas que no se pueden evitar. Mi primer objetivo es volver a jugar frente al Muro Amarillo y marcar mi primer gol".