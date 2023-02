Tras varias temporadas decepcionantes en Manchester United, incluyendo la primera mitad de la actual, el elenco comandado ahora por Erik ten Hag está atravesando una racha positiva que hacía mucho no transitava. La salida de Cristiano Ronaldo parece haber favorecido al plantel.

La situación del portugués, que no estaba siendo tenido en cuenta por el neerlandés para iniciar a los partidos, ya estaba afectando al resto de la plantilla. CR7 rescindió su contrato de común acuerdo justo antes de Qatar 2022 y eso parece haber liberado de presiones a los Diablos Rojos.

Ahora, una situación similar genera temor entre los jugadores, ante la posibilidad de que la paz en el vestuario se rompa y, en consecuencia, el buen momento deportivo. Mason Greenwood podría estar habilitado a regresar al equipo tras poco más de un año.

El delantero inglés estaba suspendido para entrenar y jugar, a pesar de que percibía su salario completo, por estar pasando por un proceso judicial por supuestas violaciones y agresiones en 2021. En la última semana, la Fiscalía de la Corona en Inglaterra retiró todos los cargos, aunque las investigaciones continuarán.

Según The Sun, entre los futbolistas comandados por Ten Hag hay preocupación sobre su vuelta por el gran momento que están pasando y no quieren "agitar el barco", según explicó una fuente al medio inglés. El delantero de 21 años no juega desde enero de 2022 y en su carrera marcó 35 goles en 129 encuentros con el club de Old Trafford.