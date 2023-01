Djibril Cissé Una de las viejas glorias del fútbol de Francia, en el recordado por su habilidad al anotar goles, velocidad, e incluso por su particular manera de lucir en los terrenos de juego. Lo cierto, es que ahora resultó ofreciéndose para volver a jugar en la Ligue 1.

Precisamente en charla con Canal +, el exfutbolista quien supo marcar una época cuando vistió los colores de Liverpool y Marsella, elencos en los que se hizo altamente popular; desveló que jugaría gratis por cualquier equipo que lo intente fichar en la Primera División francesa.

"No me gusta estar a cuatro goles de los 100 en Ligue 1. Si un equipo viene y me ofrece la posibilidad de jugar, lo haría gratis", señaló en su entrevista en la que sorprendió a propios y extraños al afirmar que a su avanzada edad le gustaría volver al fútbol profesional.

Y es que cabe recordar que, los 96 tantos que ha logrado en el balompié Galo, se dieron de la siguiente manera: 70 con Auxerre, 24 con Marsella, y tan solo dos con Bastia. Así que posiblemente llegar al centenar de goles en esa Liga es el gran sueño del delantero que también se le recuerda por su look rubio.

Ahora la duda pasa es por cuál equipo se atrevería a ficharlo, y tenerlo en su plantilla luego de que decidió retirarse a los 37 años, cuando militaba en el fútbol de Suiza, precisamente en Yverdon Sport, equipo en el que a su avanzada edad no mostró el fútbol que lo caracterizaba y por eso decidió colgar las botas.