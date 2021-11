Zinedine Zidane vuelve a estar cerca de Manchester United, de acuerdo a los medios ingleses. Pero también hay una contra que evita que pueda decidirse a llegar a Old Trafford.

La tormenta no escapa del banquillo de Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer sigue siendo el entrenador de Manchester United, pese a que los resultados y el rendimiento colectivo han sido decepcionantes, teniendo en cuenta la calidad de plantilla con la que cuenta. Eso no evita que los rumores aparezcan y que el nombre de Zinedine Zidane siga apareciendo en el radar de los 'Diablos Rojos'.

Es el nombre que más gusta a la directiva de Manchester United, aunque en un primer momento, descartó la opción de sumarse al primer equipo en lugar de Solskjaer. Sin embargo, parece que todo ha cambiado en las últimas horas.

Desde Inglaterra, el Daily Record asegura que Zidane no vería con malos ojos aterrizar en Old Trafford para hacerse con el cargo de entrenador de Manchester United. Pese a que su gran objetivo es dirigir a la selección de Francia, tal parece que el desafío de dirigir a esta gran plantilla de los 'Diablos Rojos' le tienta, pero...

El gran motivo que evita que Zidane firme con Manchester United

Hay un revés que evita que Zidane termine por decidirse en buscar el cargo de entrenador. El motivo que lo aleja de Old Trafford tiene que ver con lo personal, de acuerdo a lo que informa el citado medio. Su esposa Véronique Zidane no está convencida de irse a vivir a Manchester.

Los 'Diablos Rojos' deberán buscar la forma de torcer esta contra, a menos que la situación de Solskjaer cambie en los próximos partidos, algo que resultará difícil de ver. Si esto no mejora, el noruego dirá adiós y Zidane será el primer candidato, a quien buscarán sea como sea para que pueda ayudar a Cristiano Ronaldo a ser protagonista en lo que quede de temporada.