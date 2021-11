El parón de selecciones ha sido celebrado como un gol en Old Trafford, donde Ole Gunnar Solskjaer tendrá tiempo para analizar los motivos que tienen a Manchester United envuelto en un círculo vicioso de irregularidad del que los Diablos Rojos no pueden salir desde hace semanas. En un contexto donde su cargo no está ni mucho menos asegurado, aparece una nueva y polémica opción para reemplazarle.

En las últimas horas The Sun aseguraba que Mauricio Pochettino y Erik Ten Hag siguen bajo el radar de una directiva que a día de hoy mantiene más al noruego por la ausencia de candidatos sin empleo que por una firme convicción en su proyecto. En un fútbol sin grandes entrenadores en el paro, aparece un director deportivo que quiere pesar a los banquillos.

Manchester Evening News amanecía con la bomba de la jornada en la Premie League, Ralf Rangnick quiere llegar a Old Trafford. El ex director deportivo de Salzburgo y RB Leipzig habría ofrecido sus servicios a los Diablos Rojos como reemplazante de Solskjaer y no como dirigente del área deportiva del club. Su pasado en Red Bull y las ambiciosas condiciones que pide a quien quiera contratarle serán sin duda una piedra en el camino que lleve al germano al Teatro de los Sueños.

Las promesas de Rangnick

No es la primera vez que el teutón busca llegar a un grande de Europa. En verano mantuvo largas conversaciones para llegar a un Milan donde le vieron demasiado ambicioso en cuanto al poder que tendría dentro del club a la hora de manejar inferiores y personal. El germano ha dado enormes resultados en su paso por Hoffenheim y Leipzig como dirigente, pero nadie confía de momento en darle tanto margen de acción a un hombre sin experiencia en el banco.

Consciente de esto, Rangnick le habría prometido a distintos intermediarios del Manchester United poder hacerse con los servicios de jugadores como Denis Zakaria, Nordi Mukiele, Dani Olmo y Erling Haaland. Todos fueron formados y fichados por el germano en Austria, quien ahora que busca ponerse el peto de entrenador asegura que puede dárselos a quien confíe en sus servicios. ¿Le ficharías?