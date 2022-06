Frenkie de Jong, es uno de los jugadores que más ha sido motivo de noticias de cara al venidero mercado de verano en Europa. El mediocampista, quien parece estar muy conforme en Barcelona, ha sido constantemente indagado por Manchester United, para contar con sus servicios.

En primera instancia se decía que el jugador no iba a salir, al menos en esta ventana, del elenco catalán. Pero, al parecer, tante presión por parte de los Red Devils habría causado revuelo y por eso, ya hablan de una eventual salida del equipo que ahora es dirigido por Xavi Hernández.

Y efectivamente, los rumores han trascendido de tal manera, que el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, a través de su concurrida cuenta de Twitter anunció lo que pretende Barcelona para dejar salir al futbolista directo para el conjunto de Eric ten Hag.

Lo que pretende Barcelona es no perder ni un centavo de lo que invirtió por el oriundo de Paises Bajos en 2019, cuando llegó por 86 millones de euros desde Ajax: “Manchester United y Barcelona han estado en contacto directo por Frenkie de Jong. Todavía no hay acuerdo sobre la tarifa, ya que el Barça le dijo a Man Utd que no venderá FdJ por menos de € 86m”.

La información del comunicador fue ratificada cuando indicó, que desde la institución Blaugrana no pretenden perder dinero: “el Barcelona quiere que se garantice la tarifa completa, también debido a las reglas de La Liga para reinvertir dinero”.

Lo cierto es que con esa información, todos los caminos parecen indicar que sí se puede dar la llegada del neerlandés a Manchester United, equipo donde el volante se volvería a encontrar con el que se puede decir que es su padre futbolístico, ten Hag, con el cual selló grandes momentos en el equipo de Ámsterdam.