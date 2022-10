En el último mercado de verano, Cristiano Ronaldo se plantó ante la dirigencia de Manchester United y le pidió salir del equipo a pesar de tener una temporada más de contrato con los Diablos Rojos. Erik ten Hag pidió mantenerlo en la plantilla y, entre el deseo del entrenador y la ausencia de ofertas concretar, terminó quedándose.

A pesar de que CR7 sigue en Old Trafford, la estadía en el equipo en el que se lanzó a la fama mundial no está siendo placentera. Es que, ante Tottenham, el delantero de la Selección de Portugal se negó a ingresar cuando la derrota estaba casi consumada y despertó todo tipo de polémicas e incluso se quedó fuera de la convocatoria ante Chelsea por aquel comportamiento.

En ese contexto, Emmanuel Petit, que supo brillar con las camisetas de Barcelona y Arsenal, además de la de Francia, se animó a expresarse sobre lo sucedido con el medio RMC y fue contundente: "Es una leyenda del deporte, habrá dejado su huella en él en varias generaciones, sí. Pero este final de carrera no le honra".

"Cansa a todos: a los aficionados, a sus compañeros... Ya no le quieren en el vestuario porque contamina a todos. Tiene una carrera excepcional en eso estamos de acuerdo ¡pero su comportamiento es tan egoista!", disparó el exmediocampista.

Y se extendió: "No te gusta lo que está pasando con tu club, ya no puedes soportar a tu entrenador Ten Hag, sientes que te están faltando el respeto por lo que has hecho, ¡pero ya no tienes status! Ya no eres el mismo jugador, has sido degradado, has sufrido un bajón, pero no lo aceptas porque tu ego está tan sobredimensionado... ¡Di las cosas de verdad! No tiene defensa".