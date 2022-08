El mercado de verano de Barcelona ha sido un éxito en cuanto a fichajes se refiere, pero los últimos días son fundamentales para poder aligerar la plantilla, la masa salarial y darle salida definitiva a algunos jugadores que Xavi Hernández no tendrá en cuenta. La situación de un futbolista, descartado por el entrenador, empieza a preocupar al club.

Uno de los jugadores que el Barça quiere darle salida definitiva es Martin Braithwaite, pero en estos momentos, la situación está en un punto límite que complica al club. El jugador presiona para que le rescindan el contrato, pero exige una millonada que en el Camp Nou no están dispuestos a pagar por completo.

Desde hace semanas que las negociaciones entre Braithwaite y Barcelona están en punto muerto. El delantero no quiso escuchar las ofertas que llegaron a la institución 'culé', pero al final, visto y considerando que no tendría oportunidades en el primer equipo, decidió cambiar de parecer, aunque tendría un principio de acuerdo con un club de Arabia Saudita que le ofrecería un sustancioso contrato.

Sin embargo, para salir a Arabia, el ex Leganés exige un monto de cinco millones de euros para la rescisión de contrato con Barcelona. Esa cifra corresponden a los dos años de contrato que aún le quedan con el conjunto catalán, según reveló el diario Marca. Desde el club trabajan para reducir la cifra, es decir que el jugador perdone la deuda, como mínimo de un año, y así poder tener la carta de libertad y marcharse.

Braithwaite ha manifestado su malestar para con Barcelona en los últimos días. Según explican desde España, no se le dio la oportunidad de ir a la gira por los Estados Unidos y es por eso que se negó a escuchar ofertas. Ahora, reclama lo que le deben por los años de contrato que no tendrá a raíz de la inminente rescisión. La situación no es agradable y desde el Camp Nou saben que deberán pagar aunque buscan llegar a un punto de inflexión.