Este sábado 11 de marzo en el estadio Francis Le-Blé, PSG venció apretadamente 2-1 a Brest, en partido correspondiente a la fecha 27 de la Ligue 1. Lo cierto es que Kylian Mbappé, se vio involucrado en una acción de juegos bastante polémica, en la cual pudo haber visto la tarjeta roja.

Y es que en los últimos minutos del partido, que fueron bastante emotivos para los visitantes, quienes venían golpeados luego de su eliminación en la Champions League; hubo un episodio, en el que según los relatores de ESPN, el futbolista no fue expulsado solamente por su apellido.

A falta de minutos para la finalización del encuentro, el crack francés tuvo un roce con el mediocampista argelino, Haris Belkebla, quien en primera instancia le cometió falta al francés, pero luego este le dio un pequeño golpe sobre el pecho, contexto que calentó los ánimos.

Pese a la gravedad o no de la jugada, el juez central del partido no expulsó a ninguno de los dos jugadores, y más bien tomó la decisión salomónica de amonestar a cada uno de ellos, sin embargo, quedó la duda de si debió haber sido tarjeta roja o no para el número 7 de la visita.

Al final, PSG venció con un gol, justamente de Mbappé, el cual fue suficiente para que ellos llegarán a 64 puntos, tomándole una considerable ventaja a su más inmediato perseguidor, Marsella que es segundo con 55 unidades. La asistencia para el gol del galo fue Lionel Messi.