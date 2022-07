Son el presente y el futuro de la mayor amenaza que encontraremos en el centro del área en la próxima década, los 9 que más ilusionan en estos momentos y cuyos futuros se encuentran entrelazados. Real Madrid y Manchester City tienen planes para un Erling Haaland y Karim Benzema en los próximos mercados.

Los Merengues pujaron por el noruego, pero la decisión de Florentino Pérez de apostar por Kylian Mbappé y los millones de Abu-Dabi dinamitaron cualquier posibilidad de llevar a Haaland rumbo al Bernabéu. Si bien parecería imposible volver a apostar por sus goles, Real Madrid tiene un plan para que el Androide recoja la batuta del segundo máximo goleador en la historia del conjunto blanco.

Desde AS, Sport y Defensa Central confirman que Florentino Pérez no se rendirá en su deseo de llevar a Erling a una capital española que tarde o temprano necesitará sangre nueva en ataque. No habrá nuevos cracks en el ataque del campeón de Europa en los próximos meses, más si un plan que envuelve a Karim Benzema y Haaland de cara al futuro.

Objetivo 2024

Dicha fecha marcará pronto el final del contrato de quien será Balón de Oro en unos meses, así como el momento para cambiar de dueño la 9 de Real Madrid. Teniendo en cuenta la cláusula de recisión de 150 millones que se activará en el vínculo laboral que ostentan Haaland y Manchester City, Florentino Pérez espera poder quedarse con el nórdico en 24 meses.

Karim Benzema renovará pronto su contrato, pero no por encima del 2024. Será a sus 36 años cuando el galo ponga final a su etapa en el Santiago Bernabéu en una decisión de vida que influirá directamente en el futuro de Erling Haaland. Florentino Pérez, convencido de entregarle al noruego la batuta del mejor jugador de la pasada temporada.