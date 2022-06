Con Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni ya atados para los próximos meses, en Real Madrid empiezan a pensar a largo plazo con una serie de operaciones que garanticen la supremacía del campeón de Europa en la próxima década. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez ya tienen su primer objetivo para el mercado del 2023.

No vendrá Kylian Mbappé y mientras se buscan revulsivos para una plantilla con amplias diferencia entre suplentes y titulares, el conjunto Merengue no se olvida de esos nombres que podrían protagonistas en el mercado del 2023. Uno de los mayores talentos de la Bundesliga no para de ser seguido de cerca por Real Madrid.

La operación salida será el objetivo a corto plazo, pero desde el Santiago Bernabéu ya tienen ojos para dentro de 12 meses. Borussia Dortmund volverá a ser el club a pescar para los Merengues y ese lugar donde habrá que competir con la Premier League tal y como ocurriese con Erling Haaland semanas atrás.

Objetivo Jude Bellingham

En Dortmund no venderán más jugadores de primer nivel hasta el próximo mercado gracias a la política que ha hecho tan exitoso el proyecto de Westfalia en los últimos años. Desde Cadena SER confirman las informaciones de Defensa Central semanas atrás para dejar en claro que la perla británica de 18 años gusta en Real Madrid, así como en un Liverpool que hará que la puja por sus servicios comience en una cifra cercana a los 80 millones de euros.

Pero no solo el dinero o el músculo económico de la Premier League son un problema para el campeón de Europa pensando en Jude Bellingham, pues en Real Madrid tendrán que liberar plazas de extracomunitarios para poder lanzarse sobre el futbolista al que en el Bernabéu ven como el heredero de Luka Modric o Toni Kroos. El mercado del 2023 ya empieza a jugarse.