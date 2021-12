Por la fecha 20 de la Pro League de Bélgica, Brujas recibió a Anderlecht en el Estadio Jan Breydel en lo que terminó siendo un empate por 2-2. Charles de Ketelaere y Hans Vanaken convirtieron los tantos del local, mientras que Francis Amuzu y Wesley Hoedt hicieron lo propio para los de Vincent Kompany.

Justamente el entrenador de Anderlecht y exfutbolista de Manchester City y la Selección de Bélgica, relató luego del partido una penosa situación ante las cámaras de Eleven Sports. El exdefensor alzó la voz y denunció que tanto él, como su cuerpo técnico y los jugadores habían sido el objetivo de insultos racistas por parte de la parcialidad local.

"Salgo de este partido disgustado. Durante todo el partido, el cuerpo técnico y yo fuimos insultados. Insultos racistas que también fueron dirigidos a los jugadores. El día terminó mal. Me voy a reunir con mi cuerpo técnico y con las personas que me importan. No debemos vivir eso hoy en día", explicó Kompany.

Luego de sus declaraciones, la dirigencia de Brujas, a través de sus redes sociales, se solidarizaron con su rival de turno y repudió el accionar de los hinchas que los atacaron: "Estos pocos no son representativos de los valores y estándares de nuestro Club y no tienen lugar en Jan Breydel".

Romelu Lukaku también tomó partido

En su cuenta de Instagram, el delantero de Chelsea lanzó un dardo hacia la Pro League y apoyó a Kompany con un energético mensaje: "Espero que tomen medidas ahora que un ícono como Vincent Kompany ha sido apodado por el color de su piel. ¡Suficiente es suficiente! Vete a la mierda con tus hashtags, ahora actúa de verdad".