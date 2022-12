La Copa del Mundo suele ser una gran vitrina para los futbolistas con gran potencial y uno de los jugadores que ha sabido aprovechar la atención del mundo fue Josko Gvardiol. El zaguero central fue una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022 y suena para varios de los grandes clubes de Europa de cara al mercado de pases. Bayern Múnich ha dejado clara su posición sobre el fichaje del jugador.

Josko Gvardiol ha sido uno de los grandes protagonistas del Mundial de Qatar 2022. El zaguero de 20 años fue uno de los grandes responsables de que la Selección de Croacia quedara a solo un paso de repetir su histórica actuación de la Copa del Mundo anterior, en la que fueron finalistas y cayeron ante Francia.

Con su asombrosa presentación en Medio Oriente, son varios los clubes que han sonado como candidatos a llevarse su ficha en los próximos mercados de pases. El jugador tiene contrato con Leipzig hasta 2024 y, según informó Sky Sports, tiene una cláusula de 110 millones de euros.

¿Gvardiol a Bayern?

Uno de los clubes que más sonó como posible destino de Gvardiol fue Bayern Múnich. Esto especialmente luego de la lesión de Lucas Hernández, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y se perderá lo que resta de temporada. Sin embargo, desde el propio club bávaro desmienten el interés.

El director deportivo de Bayern, Hasan Salihamidžić aclaró ante Sport Bild que no hay intención de fichar a Josko Gvardiol en este momento. "No está previsto el fichaje de otro central. Estamos bien equipados en el centro de la espalda con De Ligt, Lucas Hernández y Upamecano, tres jugadores de primera. También tenemos a Josip Stanišić. No ficharemos a Gvardiol".

