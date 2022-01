Pese a las críticas que ha recibido en el último tiempo, la calidad de entrenador de Diego Simeone es incuestionable. El argentino está en su undécima campaña al frente de Atlético de Madrid, todo un mérito en estos tiempos donde el trabajo de técnico siempre está en el ojo de la tormenta ante los malos resultados. Y el reconocimiento para el 'Cholo' llega en formato documental, ya que este 26 de enero se estrena Simeone: Vivir partido a partido.

Simeone es el protagonista de la más reciente apuesta de Amazon Prime Video. Esta miniserie documental repasa la vida y carrera del actual entrenador del 'Atleti' en seis capítulos, ya disponibles para ver en su totalidad. Hace algunos días, se hizo la presentación de este trabajo donde el entrenador argentino participa de lleno y con voz propia, además de otras figuras del fútbol mundial.

Así, la vigencia del 'Cholo' y su éxito como entrenador se podrán conocer al detalle con esta joya audiovisual, que llega de la mano de TBS y Wakai Sports, en colaboración con Atleti Studios para ver en la plataforma de Amazon Prime Video. ¿Por qué no te puedes perder Simeone: Vivir partido a partido? Aquí te contamos las razones.

El 'Cholismo', a voz y piel

El detalle que rescata Amazon Prime Video al momento de presentar Simeone: Vivir partido a partido es el concepto de 'Cholismo', el cual retrata más como una filosofía de vida que como una estrategia de juego. En este sentido, vamos a conocer aún más sobre la persona que es Diego Pablo Simeone y cómo esto se ve reflejado en el vestuario de un equipo grande como es Atlético de Madrid.

La temporada 2020-21 y el título de LaLiga

Si bien la miniserie documental repasa la carrera de Simeone, el foco está puesto en toda la temporada 2020-21. Las grabaciones tuvieron lugar durante ese año futbolístico que, casualmente, coincide con el título de LaLiga que consiguió Atlético de Madrid, por lo cual, estamos hablando de uno de los momentos más importantes en la carrera del argentino al frente de su club.

Testimonios de figuras mundiales

La producción de Simeone: Vivir partido a partido ha logrado recopilar grandes testimonios de parte de las figuras más importantes del fútbol mundial. Jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Ramos o Koke, entrenadores como José Mourinho y Pep Guardiola y hasta exfutbolistas como David Beckham y Fernando Torres participan y opinan sobre la carrera del 'Cholo'.

Amazon Prime Video, éxito en documentales deportivos

Si hay algo que asegura el éxito de Simeone: Vivir partido a partido es su calidad y eso es algo incuestionable viniendo de Amazon Prime Video. La plataforma se ha caracterizado por brindar lo mejor en cuanto a temática deportiva, en versión documental. La serie All or Nothing, que repasa los momentos en los vestuarios de los equipos más importantes del mundo en diferentes disciplinas, es un buen ejemplo en este sentido, pero también hay otros grandes éxitos similares como Six Dreams: Back to Win y documentales sobre las vidas de deportistas como Sergio Ramos, Fernando Torres, Steven Gerrard, Andy Murray, Fernando Alonso, Severino Ballesteros, entre otros.