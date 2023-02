Tras una apasionante jornada de jueves donde ese Manchester United vs. Barcelona se robó todas las miradas, el fútbol del viejo continente esperaba por un sorteo de octavos de final de la UEFA Europa League que ya ha sido celebrado en Nyon. Así queda todo de cara a la próxima ronda del certamen.

Arsenal, Real Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Sevilla, Sporting CP, Bayer Leverkusen, Juventus, Union Berlín, Manchester United, Roma y Shakhtar, los clasificados la segunda fase de los mano a mano de una Europa League donde las normas en cuanto al sorteo son más que claras.

Y es que todavía no se permite en dicho torneo que se den enfrentamientos entre clubes del mismo país, por lo que un Manchester United vs. Arsenal, así como un Real Betis vs. Sevilla se hacía imposible en este camino rumbo al Puskás Arena de Budapest para el 31 de mayo en la capital de Hungría. Desde cuartos, todo avalado.

Todo sorteado

Repartidos en los horarios de 18:45 y 21:00 hora local europea, desde UEFA se dejaban en claro que los partidos de ida serán el día 9 de marzo mientras que los de vuelta llegarán sobre el 16 de marzo, apenas una semana después. Tras 24 horas del último pitido final, llegará un nuevo sorteo para conocer cómo serán los cuartos del final.

Tras algo más de 20 minutos de sorteo puro, aparecen como grandes partidos esos que vivirán Manuel Pellegrini con Erik Ten Hag, el regreso de José Mourinho a un estadio de LaLiga y una visita del Arsenal a Lisboa que promete. Todo claro en una UEFA Europa League que sigue buscando a sus clasificados para la final de Budapest.

Las llaves