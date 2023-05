Exentrenador de PSG SENTENCIA lo que todos piensan sobre el CASO MESSI: "No nos lo merecemos"

Paris Saint-Germain ha tenido una semana muy caótica (otra más) debido al viaje que hizo Lionel Messi a Arabia Saudita y que derivó en una sanción por parte del club. A raíz de esto, varios piden por la salida del astro argentino, pero otros salieron a defenderlo como el caso del actual entrenador de Nantes, Antoine Kombouaré.

Supo ser jugador y entrenador de PSG, pero ahora dirige a un Nantes, que pelea por no descender de la Ligue 1 y viene de perder la final de la Copa de Francia. Kombouaré habló en rueda de prensa y se refirió a la situación que atraviesa Messi por estos momentos, quien viene de pedir perdón en un video publicado en su Instagram por su viaje a Arabia Saudita.

La defensa de Kombouaré ha resonado fuerte en Francia. "Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas del PSG. Yo amo al jugador. No se toca a Messi, haga lo que haga", sorprendió quien fue entrenador entre 2009 y 2011, es decir, precisamente antes de la llegada de los jeques qataríes. Durante esa etapa, fue campeón de la Copa de Francia en 2010.

"Si yo tuviera a Messi le diría: 'Te quedas delante, no corras nunca, no defiendas nunca. Sin embargo, si te damos balones, quiero verte jugar, divertirte, brillar'. Pero esa es mi opinión de apasionado del juego", reveló. Y agregó: "Nos estamos lanzando sobre un tipo, es vergonzoso (...) Si se va, estoy contento, no lo merecemos".

Messi habría sido suspendido con dos semanas sin entrenar, sin jugar y sin goce de sueldo debido a su viaje a Arabia Saudita sin autorización del club cuando debía entrenar luego de la derrota de PSG ante Lorient por Ligue 1. Esto también provocó fuertes rumores sobre la no renovación del astro argentino, quien dejaría el club a final de temporada, según L'Equipe.

El perdón de Messi a PSG

Luego de trascender su supuesta salida tras la sanción, y las fuertes protestas de un grupo de aficionados radicales de PSG, Lionel Messi rompió el silencio y pidió perdón por viajar a Arabia Saudita. "Pensé que íbamos a tener un día libre después del partido, como siempre. Había organizado este viaje y no podía cancelarlo. Ya lo había cancelado antes... Pido disculpas a mis compañeros y estoy a la espera de lo que el club quiere hacer conmigo", afirmó en un video en su cuenta de Instagram.