Christophe Galtier rompió el silencio luego de la difícil semana en Paris Saint-Germain. A comienzos de la semana, Lionel Messi fue noticia por su viaje a Arabia Saudita que derivó en una sanción impuesta por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club. Tras esto, trascendió la noticia de que el astro argentino dejará la institución, cumpliendo así con el pedido de un grupo de aficionados radicales, que protestó frente a las oficinas del club en la capital francesa.

El entrenador de PSG habló en rueda de prensa, como parte de la previa del partido de PSG ante Troyes. Fue consultado respecto a la sanción que recibió Messi y reveló que no fue él quien impuso la medida, lo que confirma que Al-Khelaïfi habría sido el que tomó la decisión, con la aprobación de Qatar.

"Vamos a hacer una línea de tiempo. La directiva me informó a principios de esta semana su decisión de suspender a Leo (Messi). Entonces tomé la decisión de no comentar al respecto. Soy un empleado del club, se toma una decisión, no la comento", sentenció Galtier. De esta manera, esquivó cualquier tipo de juicio hacia la medida impuesta por PSG.

A esto se le suma que no hay confirmación respecto a si Messi volverá a vestir la camiseta del conjunto parisino. "Veremos cuando vuelve Leo, veremos qué pasa , obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primero en preocuparse", manifestó. Por lo cual, hay incertidumbre sobre su regreso. Por la sanción de dos semanas, recién podría volver a jugar ante Auxerre (21 de mayo).

Galtier habló sobre la protesta frente a la casa de Neymar

Además de Messi, los aficionados de PSG también protestaron en contra de Neymar, llegando hasta la puerta de su casa, y pidiendo por su salida. Galtier se manifestó al respecto. "Hay que tener cuidado con eso y la privacidad es privacidad. Puedo entender el enfado, la decepción de nuestra afición, la manifestación frente a la sede, nuestro lugar de trabajo, pero no acepto que vayamos a la casa de un jugador porque puede haber excesos porque nuestra sociedad está enloquecida", sentenció.

También opinó si crack brasileño continuará en el club la próxima temporada, luego de que L'Equipe aseguró que buscarán su salida en calidad de cedido con opción de compra. "Ya estoy muy concentrado en nuestros últimos cinco partidos y veremos qué pasa la próxima temporada", se limitó a decir.