Supo jugar en la Premier League, aunque la mayor parte de su carrera la hizo en la Eredivisie. Sin embargo, fue durante su etapa en Inglaterra donde todo se le vino abajo. Y pese a pasar los últimos meses en el fútbol de su país, Davy Pröpper tomó la decisión de dejar el fútbol profesional. A sus 30 años, anunció su retiro, según confirmó PSV Eindhoven, su último equipo.

"Tomé la decisión final de terminar mi carrera como jugador antes de Navidad y se siente como un alivio. Por eso sé que he tomado la decisión correcta", informó Pröpper en el comunicado que brindó PSV este martes. "Estoy dispuesto a centrarme en cosas nuevas. Quiero agradecer a mi familia, parientes y amigos por todo el apoyo que me han brindado. Ahora ha llegado el momento de invertir en ellos", agregó.

Pröpper pasó su carrera entre la Eredivisie, jugando para Vitesse y PSV, y la Premier League, donde estuvo en el Brighton. Precisamente, su tiempo en el extranjero fue donde más 'sufrió'. "Cuando estaba en el extranjero, gradualmente perdí la pasión por el juego. Fue difícil para mí observar la disciplina necesaria para rendir al máximo y tener mi vida gobernada por un agitado calendario de fútbol. Y la crisis del coronavirus y la falta de visitas de familiares y amigos tampoco me han servido de nada", explicó.

Tras terminar su contrato con el Brighton, retornó a PSV, pero no pudo cambiar su pensamiento respecto al fútbol. "Estoy agradecido de que el club me haya hecho sentir bienvenido. Tenía la esperanza de redescubrir la alegría de jugar al fútbol, pero no fue así, ya que no me siento cómodo en el mundo del fútbol. No quiero seguir siendo parte de ella", sentenció el exjugador de la selección de los Países Bajos.

Así, Pröpper, a sus 30 años, decide ponerle punto final a su carrera en el fútbol profesional. Con PSV, tenía contrato hasta junio de 2023, aunque termina por rescindir para pensar en un futuro lejos de este ambiente. "Me tomaré un tiempo para descubrir cuáles son mis intereses y qué me ocuparé (...) Veremos si extrañaré el fútbol", manifestó en su despedida.