Xavi Hernández fue sincero ante los rumores del mercado de pases que involucran al Fútbol Club Barcelona, principalmente, con las posibles salidas de Memphis Depay o Franck Kessie al Inter de Milán. El entrenador aprovechó la conferencia de prensa previa al partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Rey contra el AD Ceuta para dejar clara su postura.

"Estoy muy contento con la plantilla. Si nadie quiere marcharse, yo encantado", señaló en primera instancia el estratega del elenco Blaugrana en la tarde de este miércoles 18 de enero. Además, puntualmente respecto al delantero neerlandés, apuntó: "Si quiere irse o no, no es una situación fácil para él. De aquí a que quiera irse o no, no lo sé. Lo hablaré con él".

Por otro lado, en el mismo contacto con los periodistas, Xavi Hernández le envió un mensaje a sus dirigidos del FC Barcelona de frente al compromiso de este jueves 19 (a las 20:00 horas de España) por la Copa del Rey contra el AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube: "Lo importante es la no relajación. Hay que seguir trabajando e ir con los cinco sentidos".

Xavi Hernández confirmó que Robert Lewandowski también será parte del Barcelona vs. Ceuta

Xavi Hernández confirmó en conferencia de prensa que contará con Robert Lewandowski para el partido por los Octavos de Final de la Copa del Rey contra el Agrupación Deportiva Ceuta: "Ahora hablaré con los jugadores. En principio tiene que ser importante mañana. Mi idea es que viaje y que participe del partido".

¿Cuándo juega Barcelona ante el Ceuta por la Copa del Rey?

El FC Barcelona chocará con el AD Ceuta este jueves 19 de enero desde las 20:00 horas de España, en uno de los encuentros que componen los Octavos de Final de la Copa del Rey 2023. El mismo se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Murube. Por cierto, Juan Martínez Munuera fue designado por la RFEF como el árbitro del evento.