Luego de un mes relativamente tranquilo con los contagios en Premier League, el fin de semana se encendieron las alarmas en Manchester United, justo antes del partido más importante del año.

El martes Manchester debe recibir a Atlético Madrid por octavos de final de la Champions League, el partido más importante del año, teniendo la serie igualada por el 1-1 en el Wanda Metropolitano, las chances están intactas para que Ronaldo y compañía se anoten entre los ocho mejores del torneo.

Para eso necesitan a toda su plantilla, y el virus asustó a todos el fin de semana. Luke Shaw y Bruno Fernandes no jugaron ante Tottanham el fin de semana y De Gea estuvo a punto de perderse el partido, sucede que todos dieron positivo a Covid en las pruebas previas, finalmente se pudo demostrar que De Gea era negativo y estuvo en el once titular, algo que no pasó con los otros dos jugadores de campo.

Finalmente este lunes, un día antes del partido de Champions, ambos jugadores, ya dieron negativo y están a disposición de Ralf Rangnick que se refirió al tema y dijo: "Probablemente será una carrera de última hora. Tenemos que tener más cuidado con las pruebas de Covid".

Dada la coyuntura, United decidió no concentrar un día antes del partido con Tottenham y pidieron que cada jugador llegue en su coche a Old Trafford, para evitar cualquier expansión del virus en el bus, en los Red Devils, tomarán todas las previsiones para que todos lleguen bien al partido de Champions, el gran objetivo del semestre.