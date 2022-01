Ferran Torres: "No puedo esperar más para jugar en el Camp Nou"

FC Barcelona celebró este lunes 3 de enero la presentación oficial de Ferran Torres, a una semana del anuncio del traspaso. El futbolista pisó por primera vez el césped del Camp Nou junto con el presidente, Joan Laporta. La nueva pieza de Xavi Hernández atendió a la prensa luego de su primer contacto con la afición.

Ferran Torres se ha convertido en el primer gran fichaje del la era Xavi Hernández en el banquillo de Barcelona. El extremo español llega con grandes expectativas al equipo azulgrana y tuvo su primera aparición sobre el césped del Camp Nou este lunes. El nuevo fichaje atendió a los medios de comunicación tras su presentación oficial.

Conferencia de prensa

"Están siendo días muy especiales para mí. Agradecer a todos y ahora toca disfrutar del entrenamiento de hoy con toda la afición. No puedo esperar más para jugar en el Camp Nou" fueron las primeras palabras de Ferran Torres en la conferencia de prensa.

El futbolista fue cuestionado por su elección de fichar por el equipo azulgrana en este mercado de invierno. "Siempre he dicho que fui al City para volver a uno de los grandes clubes españoles. El Barça me transmitió que me quería, soy un jugador ambicioso y creo que es una gran oportunidad para mí".

Torres aseguró que está en las fases finales de su recuperación y que pronto estará en el terreno de juego junto con sus nuevos compañeros. "La lesión va muy bien, estamos en los plazos. Espero estar para la Supercopa e incluso antes. Me gustan los grandes retos y consideré que el Barça era una buena opción. Quiero aportar mi granito de arena".