La dirigencia de Paris Saint-Germain (PSG) no se conforma con el plantel de estrellas con el que ya cuentan, sino que van por más. El club parisino continúa en busca de incorporaciones que los acerquen a la ansiada Champions League y han puesto en su lista de prioridades a una estrella de la Selección de Brasil.

El pasado 19 de septiembre, PSG tuvo un partido sumamente complicado por la Ligue 1 ante Olympique de Lyon. Si bien lograron ganar ese partido de inicios de la temporada, se vieron en serias complicaciones para sacarle el balón a Lucas Paquetá, jugador de la Canarinha.

Según informa el diario L'Equipe, Leonardo se ha vuelto a interesar en el volante brasileño, a quien conoce desde hace varios años. Vale recordar que, siendo director deportivo de AC Milan, fichó al mediocampista cuando brillaba en Flamengo, pagando 40 millones por su ficha.

Lucas Paquetá no brilló con el conjunto rossonero. El jugador no se adaptó al plantel italiano y tuvo algunos roces con el entonces técnico del Diavolo, Marco Giampaolo. Esto impulsó su salida rumbo a Olympique de Lyon en verano de 2020 y finalmente ha tenido su estallido en Europa.

Traspaso costoso

La fuente antes mencionada señala que Olympique de Lyon no dejará salir a Lucas Paquetá por menos de 60 millones de euros. Leonardo no se precipitará con el volante brasileño y no se espera que haga algún movimiento en este mercado invernal. Lo más probable es que todo sea aplazado para el final de la temporada.