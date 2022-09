Cristiano Ronaldo ha tenido uno de los peores arranques de temporada de toda su carrera y finalmente se ha roto la sequía. Este jueves 15 de septiembre, la estrella de Manchester United quebró su sequía goleadora en el encuentro ante Sheriff por la Europa League.

Luego de un verano lleno de tensión por sus intentos de salida de Manchester United, Cristiano Ronaldo ha tenido un inicio de temporada más que trabado. El futbolista no solo ha dejado de ser intocable en el once de los Red Devils, sino que no había logrado marcar hasta la fecha.

En lo que va de temporada, CR7 tuvo minutos en 6 partidos de la Premier League y en uno de la Europa League, sin haber logrado convertir. Fue este jueves 15 de septiembre que el artillero logró quebrar con su mala racha, en la segunda fecha de la competición europea.

Manchester United ganaba por la mínima diferencia en Moldavia ante Sheriff. Al minuto 38' los ingleses ganaron un tiro penal por una falta sobre Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo no dejó pasar la oportunidad y mandó el balón a las redes desde los 12 pasos.

4 meses y medio de sequía

Para encontrar el último gol de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Manchester United, nos debemos remontar al pasado 2 de mayo. Fue en el encuentro ante Brentford por la Premier league que el luso registró su último tanto.