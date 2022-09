El futbolista portugués debutó en la edición 2022/23 en la Europa League, nunca antes la había jugado bajo ese nombre, aunque sí tuvo minutos en el torneo cuando se llamaba UEFA Cup cuando era muy joven militando por el Sporting de Lisboa.

Cristiano Ronaldo es el rey de los goles en la Champions League, en realidad lo es en el fútbol en general, no hay futbolista que haya hecho más goles que él en la historia del fútbol en el mundo, tras llegar a Manchester United en la termporada 2021/22 logró batir esa marca.

Sin embargo, en la Europa League su marca sigue en blanco, esperando por su primer gol en la temporada, donde todavía no ha podido marcar, es que a pesar que parece que la relación con Erik ten Hag ha mejorado, todavía no se ha ganado un lugar en el once.

Aunque sí fue titular en su debut en Europa League ante Real Sociedad en Old Trafford, Cristiano Ronaldo aún sigue luchando por ser un idiscutido para su entrenador en Manchester. Ronaldo no tuvo un inicio de temporada normal, y no participó de la pretemporada con el grupo, algo que generó que pierda ese lugar en el once.

Cristiano en la temporada 2022/23, cortó una racha de 19 años consecutivos participando de la principal competencia europea, sin poder concretar el objetivo de jugar la Champions, se quedó a cumplir su contrato con Manchester y eso decantó en su llegada a la Europa League, un torneo que le falta en sus vitrinas.