Florentino Pérez rompió el silencio sobre Kylian Mbappé en El Chiringuito: "No me traicionó"

La consagración de Real Madrid en una nueva Champions League enterró uno de los temas más latentes del fútbol durante toda la última temporada. El festejo por el 14° título en el máximo torneo de clubes europeos hizo que los madridistas se olvidaran, aunque sea por un rato, de Kylian Mbappé.

Es que el francés estuvo coqueteando con fichar por el Merengue desde el último verano, pero terminó extendiendo su contrato con Paris Saint-Germain. Florentino Pérez, presidente del club de la capital española, se expresó este miércoles en El Chiringuito al respecto.

En charla con el conductor del programa, Josep Pedrerol, el mandatario explicó su versión sobre la fallida negociación con el atacante: "Como 15 días antes, como que cambió la situación. Creo que por una presión política y económica que tuvo. Debió salir por lo que él creía que era lo más fácil".

"Yo le creía lo del sueño, de que quería venir a Real Madrid desde pequeñito, pero a veces los sueños no se pueden realizar por causas externas. Mbappé no me traicionó. Transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en Real Madrid y su sueño era venir", completó Florentino.

Además, explicó que su deseo de ficharlo se desgastó al ver ciertas actitudes del francés en las últimas semanas: "Este Mbappé no es mi Mbappé. Este Mbappé que se niega a hacer un acto de patrocinio con su selección no lo quiero. Yo creo que le han confundido. Él es muy joven y le deseo que si se queda allí, que sea lo mejor posible para él".