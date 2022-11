Gaizka Toquero Pinedo (Vitoria, España, 1984) conoce mejor que nadie lo que significa la filosofía de uno de los clubes más ejemplares y especiales de LaLiga. Presente en alguno de los mejores momentos de un gigante como Athletic Club Bilbao, el ex delantero de los Leones repasa su carrera en Bolavip con una entrevista donde Marcelo Bielsa, Euskadi y la Copa del Mundo resaltan por todo lo alto.

Pieza angular de los planes del Loco en ese paso del rosarino por San Mames casi 10 años atrás, Toquero ha ido moldeando su figura alrededor de un deporte que dejaría de manera profesional en verano del 2019. Ya sea en los despachos o en los micrófonos de la plataforma DAZN, el mítico número ‘2’ del Athletic Club de Bilbao repasa en Bolavip una carrera donde el nombre de Bielsa resulta clave en todos los sentidos.

La filosofía del conjunto vasco, los retos que vienen por fuera del terreno de juego, su impresión del fútbol ‘moderno’, la selección de Euskadi y la Copa del Mundo que pondrá primera en Qatar más pronto tarde, presentes en una entrevista con Bolavip donde Gaizka deja importantes reflexiones alrededor de un deporte que ha mutado como nunca en los últimos años.

¿A qué dedica actualmente?

“A bastantes cosas, todas vinculadas con el fútbol. Empecé como agente tras mi retiro y luego se han ido abriendo diversos caminos. Estoy trabajando como colaborador de DAZN, en breve seré embajador de la empresa ASM que ofrece scholarships y también estoy con una consultora deportiva que ofrece servicios a los clubes y estoy trabajando en mi propia metodología para crear academias con mi nombre”.

¿Cómo ve el fútbol ahora como comentarista?

“Al final creo que el mundo del fútbol es una industria muy grande, es cierto que se ve diferente. El hecho de estar tantos años como jugador te hace entender un poco más sobre el entorno, pero cuando sales se abre un gran abanico de posibilidades para trabajar vinculado a este”.

¿Se ha planteado ser entrenador?

“Cuando era jugador si, al final estas siempre metido en el vestuario y quieres seguir viviendo el fútbol por que es lo que te apasiona. Es lo que tienes en mente y lo que ves: un vestuario y un campo de fútbol. Me saqué el nivel 1 de entrenador, pero a medida que iban pasando los años y se acercaba el momento de dejarlo, vi que me gustaba más el apartado de despachos que el de entrenador. Le doy mucha prioridad a mi familia y bueno ser entrenador complica que puedas gestionar de manera optima su vida familiar. Hay mucha inestabilidad en ese sentido”.

¿Qué cambiaría de la industria del fútbol?

“Esto se ha convertido en un negocio y hay muy malas prácticas. Es cierto que existen en cualquier trabajo o sector, pero me gustaría que todo fuera más limpio. No solo hablo de jugadores o representantes, sino de toda la industria. Me gustaría que todo fuera más limpio de esos escándalos que se ven en Hacienda, impagos, malas gestiones etc. Cuando todos los sectores se profesionalicen creo que será todo más limpio”.

El sueño de ser futbolista...

“Hasta que no llegue al Éibar no tenía la presión que creo que tienen los niños hoy en día. La necesidad que tienen los niños y niñas en este momento por su entorno, por los padres, por los entrenadores y por los agentes es muy dañina. Les meten en la cabeza una presión de más que no les permite disfrutar del fútbol como lo hicimos nosotros. Yo hasta los 23 no tenía eso que veo que sufren los jóvenes”.

¿Cómo explicaría lo que significa el Athletic?

“Es un estilo de vida, una creencia. Puede ser que mucha gente no lo entienda. Compites con gente de más poder y con un fútbol globalizado. Antes en el Madrid, en la Real Sociedad o en el Bilbao verías un gran porcentaje de jugadores nacionales y ahora no. Para un club como el Athletic el mercado se encuentra cada vez más reducido, pero creo que la filosofía del club demuestra como si tu trabajas bien tu metodología incluso en una población que no supera a la de la comunidad de Madrid (3 millones de habitantes), puedes mantenerte en la élite como lo ha hecho el Athletic toda la vida. No he tenido mejor vestuario que el del Athletic por el sentido de pertenencia que se tiene adentro”.

¿Es algo que se debe cambiar?

“El Athletic es un club de los socios y serán ellos los que votarán. No hay obligación legal de hacerlo y si se sigue haciendo será porque la afición quiera hacerlo. Una gran mayoría quiere mantener la filosofía”.

Lezama, ¿Mejor ciudad deportiva en LaLiga?

“No se si la mejor, pero sin dudas una de las mejores. Este año han tenido una reformas amplias. Creo que se mantienen a la vanguardia, Lezama para Athletic es la vida, es su equipo, es el 90% de sus jugadores. Los presidentes cambian y las juntas cambian, pero Lezama es clave”.

¿Qué significó Marcelo Bielsa para su figura?

“Marcelo aportó mucho al Athletic, no solo en lo deportivo sino igualmente en lo institucional. Trajo una visión de afuera que nos permitió creernos que en ese momento teníamos la capacidad de ganarle a cualquiera. Le jugábamos de tu a tu a cualquier equipo, sin importar que fuera Barcelona, Espanyol o Albacete. Para mi hizo grandes cambios, Marcelo es un estudioso del fútbol y nos hizo aprender muchísimo a nivel futbolístico. El paso de Marcelo marcó un antes y un después en la historia del Athletic”.

¿Le gustaría verlo otra vez por San Mamés?

“Yo lo que quiero es que vayan grandes entrenadores. Ahora está Ernesto que es un gran entrenador y lo ha demostrado en sus anteriores etapas, donde se consiguieron grandes cosas. Si hubiera llegado Marcelo hubiera llegado también un gran entrenador, siempre ha demostrado que le importa el Athletic y que apuesta por el Athletic. Yo no se cual sea mejor, pero los dos son grandes DTs para llevar a Bilbao. A día de hoy no veo nadie mejor que Ernesto para llevar el club”.

¿Fue injusto el fútbol en las finales del 2012?

“No se si injusto, al final el fútbol te pone en donde tienes que estar. Creo que hicimos un gran trabajo esos años, llegamos hasta donde llegamos y el fútbol nos puso en el sitio que merecíamos estar. Si llegas hasta la final es porque algo has hecho bien…¿El año pasado el Real Madrid merecía ganar la Champions? Hubo muchos partidos, remontadas y lo que quieras, pero al final el que llegó a la final y la gano fue el Madrid. El fútbol no es injusto con nadie. Llegas hasta donde llegas”.

¿Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo?

“Al final siempre tendemos a compararles porque creemos que han sido los mejores jugadores del mundo o de la historia por sus datos, pero son muy diferentes. Lo decía Pep Guardiola hace poco, ¿Es mejor Haaland o Messi? Messi te genera los goles solo y Haaland necesita del equipo. Creo que ocurre lo mismo con CR7, el no se va a ir de siete jugadores, pero te remata una chilena que no haría Messi y te gana la Champions. Creo que son totalmente diferentes, que Messi es mejor técnicamente y que es más diferencial, pero los goles de Cristiano han valido para conseguir grandes títulos. En proyección, Messi es más completo”.

Los últimos años de carrera...

“Yo creo que si hace falta acompañamiento psicológico, pero no solo en esos años. Ronaldo desvelaba en un documental de DAZN que pese a ganarlo todo y ser uno de los mejores de la historia necesitaba ayuda psicológica y no la tenía. Obviamente cuando vas a dejarlo y vas a terminar con esa monitoria de partidos, entrenamientos y comidas de14 años tienes que estar preparado, pero habrá quienes necesitan de ayuda y quienes no. En mi caso lo lleve muy bien por que tenía en claro lo que quería hacer. Yo me tuvo que retirar por una lesión de rodilla, algo que me obligó a prepararme para lo que vendría más adelante”.

La selección del País Vasco, un orgullo

“Al no haber tenido la oportunidad de jugar en la absoluta de España, para mi representar a Euskadi era muy importante. Yo me sentía bien, salía del entorno de club, competía y hacía grandes amistades pese a esos derbis entre el Athletic, la Real Sociedad, Éibar, el Alavés u Osasuna. Las concentraciones daban para un muy buen rollo que llega a los derbis y que se diferencia un poco de como se viven los derbis en Sudamérica, como un Boca vs. River. A día de hoy no es viable competir con Euskadi de manera oficial, pero el sentimiento es muy fuerte”.

¿Podrá cambiarse esa postura de Zúrich?

“Es muy complicado. Al final estás dentro de un país que se llama España para lo bueno y para lo malo y que habrá jugadores que querrán competir con España, con Cataluña o con Euskadi, lo cual lo hace muy complicado. Bastante cosas tienen en Zúrich, pero en el futuro quien sabe”.

¿Algún pronóstico de cara a Qatar 2022?

“Yo tengo dos selecciones que me gustan bastante, Francia y Brasil. Creo que Brasil por fin tiene ese equilibrio entre delantera y defensa que les hace ser top mundial. Francia tiene equipo y banquillo para hacer las cosas bien. Al final hay que ser un equipo, siempre pongo de ejemplo al Burgos, líder de segunda división que no puede compararse con nadie en España a nivel económico…El PSG tiene los mejores jugadores del mundo, pero no llega a la final de la Champions. No siempre tener los mejores jugadores te hace ser mejor equipo. En un Mundial que es tan corto, es más importante tener un equipo cohesionado y conseguir que sea equipo antes que estrellas sueltas”

La España de Luis Enrique…

“Por ejemplo, ellos pueden dar rendimiento y resultados. España tiene muy buenos jugadores en todas las líneas y si bien no tiene tops, tiene un equipo con el que puede dar guerra. Tiene jugadores jóvenes, con hambre y si consiguen hacer ser un equipo pueden llegar lejos”.