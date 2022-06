Gareth Bale ya le dijo que no a un equipo: le dio la negativa a Getafe

Gareth Bale terminó su etapa en Real Madrid, un club en el cual quedará en la historia, debido a que se reportó con goles importantes y que sirvieron para la obtención de títulos para el Merengue. Ahora, el extremo de 32 años es agente libre y puede decidir qué camino tomar.

Y es que este sábado 11 de junio se ven las caras, por la tercera fecha de la Nations League, en Cardiff, Gales y Bélgica, por el Grupo 4 de la Liga A. En ese contexto, el futbolista compareció en conferencia de prensa y entregó su punto de vista ante la opción del club azul de Madrid.

Eso sí, primero hay que decir que Ángel Torres, presidente de Getafe, rompió el hielo diciendo: "alguien se lo puede tomar a broma pero he hablado con su representante (de Bale) y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador".

Pero él considera que posiblemente se puede dar su fichaje por el club, o bueno, al menos guarda la esperanza: "no sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible".

Finalmente, el futbolista que ahora es libre de elegir la mejor opción de club para su futuro, dijo: "no me voy al Getafe, eso seguro”, y que lo único que pretende con su nuevo equipo es que: "solo quiero jugar antes de la Copa del Mundo para estar lo más en forma posible".

En sus aseveraciones sentenció: "ojalá pueda disfrutar de mis vacaciones y luego decidir dónde quiero estar y qué quiero hacer para tratar de jugar y estar lo más en forma posible para la Copa del Mundo. Una vez que vuelva a jugar fútbol normal, mi cuerpo se recuperará".