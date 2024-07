Ha renacido la mejor versión de un futbolista que se alista para uno de los partidos más importantes de su carrera. James Rodríguez y Colombia sueñan con la Copa América mientras diversas informaciones sobre el futuro del cafetero se acumulan en Europa. Un inesperado equipo suena para quedarse con el zurdo para cuando finalice el torneo de selecciones. Sao Paolo escuchará ofertas por su futuro.

El Diario Sport de Barcelona recoge en su live de rumores sobre el mercado de fichajes uno que implica al 10 de la selección Colombia. A sus 32 años y con las puertas de Brasil abiertas, Getafe habría preguntado ya por el futuro de un James Rodríguez que vuelve a sonar por España. No es la primera vez que esto ocurre luego de dejar Real Madrid en el 2020 para emprender aventuras en nuevos destinos. Valencia era hasta aquí la más reciente posibilidad de volver a ver al cucuteño por LaLiga. Celta de Vigo, la otra opción comentada.

La ecuación empieza con la marcha de Mason Greenwood del equipo de la capital española. Resulta imposible para Getafe asumir el traspaso de un jugador tasado por Manchester United en varias decenas de millones y que solo llegó al Coliseum por cuestiones extradeportivas ya resueltas en la justicia inglesa. Se busca una estrella para el equipo que dirige José Bordalás desde hace años y que busca un golpe sobre la mesa para soñar con Europa. James Rodríguez, el último nombre galáctico en ser relacionado con la entidad.

“Yo creo que cuando vienes acá tienes que hacer las cosas bien. Ojalá en el futuro volver a LaLiga. Es una liga que siempre quise jugar”, dejaba caer el propio James Rodríguez en marzo del 2024 sobre un viejo sueño que hasta aquí ha sido imposible convertir en realidad. Atlético de Madrid fue quien más cerca lo tuvo en el 2019, pero una victoria por 7-3 sobre Real Madrid en Estados Unidos detuvo la operación por todo lo alto. El resto, como dicen por ahí, es historia.

James en uno de sus encuentros con Real Madrid ante Getafe: IMAGO

¿Cómo es Getafe? Hablamos de una entidad de SAD fundada en 1983 y con apenas 41 años de historia. Se les dice los Azulones, Ángel Torres es tanto propietario como presidente y su estadio tiene una capacidad para 16.000 espectadores al sur de Madrid. Si miramos el palmarés, aparece una edición de la Copa Ibérica del 2019, una tercera división en 1999 y dos campeonatos de cuarta categoría en 1958 y 1976. Fue subcampeón de la Copa del Rey del 2007 y del 2008.

James y sus números en Copa América

Un gol de penalti a Panamá por los cuartos de final, cinco asistencias y un nivel a la altura de sus mejores tiempos. James ha vuelto a ser James en una Copa América donde solo Uruguay le separa de la primera final para Colombia en casi 23 años. El rendimiento del cafetero no pasa desapercibido en Europa.

Duras críticas a James en Brasil

“Las actuaciones de James, en los jugadores, en la comisión técnica y en los directores del São Paulo, en vez de mostrar entusiasmo por la vida, concluyeron que el jugador no quería y no quería y no se esforzó”, palabras del periodista Arnaldo Ribeiro en las últimas horas. Se compara y cuestiona el desempeño del 10 entre el territorio paulista y esta Copa América.