El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer este miércoles 3 de abril, que impuso el cierre parcial del estadio Coliseum del Getafe durante tres partidos por los insultos racistas dirigidos contra Marcos Acuña durante el compromiso que el Sevilla disputó por LaLiga en el recinto ubicado en la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Cada improperio alertado por la terna arbitral fue incluido en su informe, de ahí el sustento para determinar la sanción. Conforme a dicho acta, el jugador de la Selección Argentina fue catalogado como ”mono” por una parte de los simpatizantes del Getafe. Del mismo modo, de acuerdo a los propios protagonistas, llamaron despectivamente ”gitano” al entrenador del elenco andaluz Enrique Sánchez Flores.

Además, aparte de inhabilitar el sector del Estadio Coliseum en donde se ocasionó el lamentable episodio el pasado sábado 30 de marzo, el organismo competente de la RFEF decretó una multa de 27 mil euros para la institución azulona, basándose en el Código Disciplinario de la entidad que regula la primera y segunda división.

“A tal efecto, en los tres próximos encuentros a disputar por el Getafe CF, SAD en sus instalaciones deportivas, se deberá cerrar el acceso al público en dicha zona, que quedará debidamente acotada, no pudiéndose reubicar a los espectadores que, en su caso, pudieran venir ocupando las mismas con carácter habitual”, aclara el comunicado de la federación española sobre el castigo al Getafe.

En ese mismo sentido, las autoridades exigen recordatorios que condenen los actos racistas que llevaron al club a ser castigado: ”Además, durante la celebración de los partidos que abarca la sanción de cierre parcial, la zona clausurada deberá mostrar un mensaje visible de condena a los actos y conductas violentas racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y apoyo al juego limpio”.

El informe de Javier Iglesias Villanueva, árbitro de Getafe vs. Sevilla

Javier Iglesias Villanueva, juez del Getafe vs. Sevilla que se disputó por la jornada 30 de LaLiga, detalló en su acta del partido que “en el minuto 68” tuvo ”que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como ‘Acuña mono’ y ‘Acuña vienes del mono‘ desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente nº2. Dicha incidencia, siguiendo el protocolo de actuación en estos casos, fue anunciada por megafonía, no reanudado el juego hasta dicho momento dos minutos y medio después y no produciéndose en ninguna ocasión más en el encuentro”.

Vinícius Júnior se proclamó en contra de la situación que padeció Marcos Acuña

En su lucha contra el racismo, Vinícius Júnior, quien viene siendo el foco de los insultos racistas en el fútbol español, proclamó su repudio a la situación que sufrió Marcos Acuña vs. Getafe. ”Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores, del Sevilla. Que su valentía inspire a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen”, escribió el brasileño en su cuenta de Twitter.