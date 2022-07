Valencia, el histórico equipo español, que está en su búsqueda por volver a los lugares de gloria, perdido desde hace varias temporadas, contrató al director técnico y exfutbolista italiano, quien antes de su inicio oficial con el club, espera darle algo de carácter, tal cual como él lo mostró en la cancha.

Lo cierto es que hubo una imagen a través de redes sociales en la que se ve a Gennaro Gattuso con un vape electrónico y dando instrucciones en pleno entrenamiento matutino de la institución blanca y negra que espera tener una temporada memorable.

Los comentarios a través de los usuarios no se hicieron esperar y así como hubo unos a favor y no lo juzgaron por su particular estilo, hubo otros que lo criticaron por su “cinismo” al exigir un buen estado físico de sus jugadores. Reacciones de todo tipo se dieron.

Cabe recordar que el conjunto Ché, el cual el italiano está llamado a rescatar, solamente contó con la confirmación de nuevo contrato de Hugo Duro, uno de los jugadores más destacados en la institución en el último tiempo. Son pocas las caras nuevas y muchas las bajas en la escuadra.

Ya en cuanto a las salidas, la situación está así: Bryan Gil, quien vuelve a Tottenham, Ilaix Moriba, que retorna a Leipzig, Alderete, de vuelta al Hertha, Hélder Costa, va Leeds), Bordalás, el DT al que le aplicaron una rescisión de contrato, Cheryshev, al que le finalizaron el contrato.