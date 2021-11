La salida de Sergio Agüero en el duelo de Barcelona ante Alavés en el Camp Nou el último sábado alarmó a todos. El delantero argentino debió ser retirado del campo en la primera mitad tras haber sentido un malestar en el pecho y dificultad para respirar.

El Barça anunció este lunes que el Kun continúa internado bajo observación para poder realizarse todos los estudios correspondientes. El problema cardíaco lo mantendrá fuera de las canchas por los siguientes tres meses mientras se llevan a cabo los diagnósticos.

El regreso del exatacante de Manchester City es una incógnita. Los medios de españa aseguran que tiene una arritmia, pero aún no ha surgido la información oficial al respecto. Los plazos de recuperación no se conocen aún por lo cual no se sabe cuándo volverá ponerse la camiseta de su nuevo equipo.

Varios de sus compañeros en el conjunto culé, que lo disfrutaron desde que debutó ante Valencia ingresando en el final y hasta lo vieron marcando el gol del descuento ante Real Madrid, se pronunciaron ya en sus redes sociales para mostrarle su apoyo a Agüero.

Los mensajes de los jugadores del Barça: