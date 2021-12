La ficha de Erling Haaland es, quizá, la más codiciada del mercado de fichajes. Se espera una tensa carrera por el traspaso del futbolista de Borussia Dortmund y Manchester City es uno de los clubes que ha sonado como posible destino para el noruego. No obstante, Pep Guardiola ha descartado este movimiento para el mes de enero.

Todo apunta a que Erling Haaland saldrá de Borussia Dortmund a final de temporada. Sin embargo, se aproxima el mercado invernal y no sería extraño que alguno de los clubes interesados intente adelantarse y presente una oferta en enero. Pep Guardiola ha descartado esta opción para Manchester City.

Descartado para invierno

Ante los rumores sobre una posible avanzada por Haaland en enero, Pep Guardiola fue claro. Todo surgió por la inminente salida de Ferran Torres a Barcelona. "No, no vamos a traer un delantero. Txiki no me dijo nada oficialmente. Están negociando, sé que está cerca (Torres). Cuando el club lo confirme estará hecho, pero Txiki no me dijo que estaba hecho" dijo en conferencia de prensa.

De esta forma, se espera que, salvo alguna sorpresa, la batalla de mercado por la ficha de Erling Haaland se posponga hasta el mercado de final de temporada. Además de Manchester City, clubes como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United se mantienen atentos a la situación del jugador.

Si bien no tiene cláusula de rescisión, Haaland ha acordado verbalmente con Borussia Dortmund que, de querer salir en el próximo mercado veraniego, el club deberá facilitar la transacción. Aún así, se espera que el movimiento arrestre unos costos sumamente elevados tanto por el pago de la liberación como por el abultado salario del delantero y la elevada comisión del agente, Mino Raiola.