La salida de Julian Nagelsmann del banquillo de Bayern Múnich ha causado un gran revuelo en el fútbol europeo. Dos pesos pesados del plantel del equipo bávaro han expresado su confusión por lo ocurrido, forzando así la respuesta por parte de la directiva.

El ciclo de Julian Nagelsmann como entrenador de Bayern Múnich ha finalizado y será Thomas Tuchel el encargado de dirigir al equipo bávaro. El despido del técnico tomó a muchos por sorpresa, incluyendo a varios jugadores del primer plantel.

Dos pesos pesados del plantel, Joshua Kimmich y Leon Goretzka hablaron sobre el tema ante la cadena ZDF y defendieron a Nagelsmann. Los futbolistas negaron rotundamente que el entrenador haya perdido el control del vestuario, como apuntaban distintos rumores.

"Ocurrió porque no ganamos suficientes partidos y porque no tuvimos suficiente éxito. Por supuesto, seguimos vivos en todas las competiciones. Sin embargo, se ha visto que no hemos rendido adecuadamente, sobre todo en la Bundesliga. Solo hemos ganado cinco de los diez últimos partidos. Pero el míster no había perdido el vestuario. He vivido varios cambios de entrenador, pero no es que lo viéramos venir en el vestuario porque los jugadores estuviésemos descontentos" dijo Joshua Kimmich.

Goretzka habló del DT en la misma línea. "Sería tonto si contradijera o criticara a mi jefe. Personalmente, solo puedo decir que no hubo ningún tipo de grieta en mi relación con Julian. No sé si pudo ser el caso era con otros jugadores, pero está claro que, cuando alguien así deja de estar ahí de hoy a mañana, es un shock para todos".

Respuesta del club

Las declaraciones de los futbolistas forzaron un nuevo pornunciamiento por parte de la directiva. El director deportivo, Hasan Salihamidzic respondió ante Sport1. "Por supuesto, fue una decisión difícil, porque en Julian teníamos un entrenador con el que manteníamos una buena relación. Si les preguntas (a Kimmich y a Goretzka): ¿Teníamos un entrenador de primera? Sí. ¿Tenemos una plantilla de primera? Sí. Pero el rendimiento no estuvo ahí. El rendimiento fue inadecuado. Ellos lo entenderían".

"¿Falta de liderazgo de Nagelsmann? Ese era su estilo. Por supuesto que hubo problemas, tuvimos algunos problemas de disciplina. Julian Nagelsmann es un muy buen entrenador. Pero tuvimos algunos problemas. Sé que la decisión no es popular pero era una decisión que como Bayern debíamos tomar. Teníamos un entrenador top pero el rendimiento no era el que esperábamos. Julian está decepcionado, yo también. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, reaccionar" añadió.