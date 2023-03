El jueves 23 de marzo estuvo movido en cuestión informativa, no solo por los partidos de la clasificatoria rumbo a la Euro 2024, sino por el despido de Julian Nagelsmann como director técnico de Bayern Múnich; situación que se dio en medio de los últimos partidos de la jornada de la eliminatoria.

Y precisamente hay que decir que uno de sus dirigidos, el portugués Joao Cancelo, se reportó con el tanto que abrió el marcador de la goleada de los lusos frente a Liechtenstein, en juegos correspondiente a la primera fecha del Grupo J en la competición de selecciones europeas.

Lo cierto es que justamente cuando estaba haciendo entrevistado y entregando sus declaraciones post partido, un periodista le anunció sobre la decisión que se había tomado en territorio germano con el timonel, el cual posiblemente sería reemplazado por, Thomas Tuchel.

Con cara de sorpresa y como de no creer la situación, el futbolista de perfil diestro indicó: "no lo sabía, no lo sabía. Estoy un poco sorprendido, sí, agradecer a Nagelsmann, es el que me fichó para el Bayern. No lo podíamos esperar pero toda la suerte del mundo para él”.

Sin embargo, hasta tomó la información con algo de profesionalismo incluso al referirse sobre lo que viene para el club bávaro: “ahora tengo que intentar encajar en los conceptos del nuevo entrenador, ahora entramos en la fase decisiva de la temporada y el Bayern es un equipo que quiere ganarlo todo".