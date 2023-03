Bayern Múnich ha sacudido al fútbol europeo al despedir a Julian Nagelsmann. La información adelantada por el periodista Fabrizio Romano fue confirmada pocas horas después, aunque el propio entrenador se enteró por la propia prensa antes que por el club de esta decisión. Ahora, se conocieron los motivos de la decisión que tomaron los Bávaros.

Nagelsmann cuenta con estadísticas realmente impresionantes como entrenador de Bayern Múnich. Incluso, el mundo del fútbol ha quedado maravillado con la serie que le ganó a PSG y lo depositó en los cuartos de final de la Champions League. Si a eso le sumamos que todavía pelea por la Bundesliga y la Copa de Alemania, realmente suena extraño que la directiva lo haya despedido.

Sin embargo, este sábado, los hombres fuertes de la directiva del club alemán dieron la cara. Hasan Salihamidzic (director deportivo del club) y Oliver Kahn (director general) brindaron una rueda de prensa donde explicaron los motivos que llevaron al despido de Julian Nagelsmann.

Los motivos del despido de Nagelsmann de Bayern Múnich

"Todo empezó un poco la temporada pasada con actuaciones irregulares. El equipo siempre es capaz de destacar, pero de vez en cuando muestra debilidades inexplicables", resumió Kahn. En la misma línea, explicó Salihamidzic: "En marzo del año pasado el equipo ya tuvo estas actuaciones irregulares, también en septiembre y recientemente solo hemos ganado 5 de 10 partidos de Bundesliga".

Además, recordaron que Bayern fichó recientemente a João Cancelo y Yann Sommer en enero y que, pese a ello, los resultados no han sido buenos. "Hemos vuelto a reforzar la plantilla y tenemos uno de los mejores planteles de Europa. Sin embargo, la continuidad del rendimiento no ha mejorado realmente. No podemos estar satisfechos con los resultados y el rendimiento de la segunda mitad de la temporada", afirmó Oliver Kahn.

Por último, comentaron cómo se llevó a cabo el proceso para la salida. "Fue una decisión emocionalmente muy difícil. A Julian lo vi todos los días en el vestuario, cuando tienes tanta confianza con una persona, trabajas muy bien por él, es una decisión muy difícil. El proceso empezó el lunes, después de la decepción del partido del domingo (derrota ante Bayer Leverkusen por Bundesliga). Fue difícil para él (Nagelsmann) recibir esa decisión. No fue culpa nuestra que se supiera antes en la prensa. Queríamos hablar primero con él", detalló Salihamidzic.

Thomas Tuchel: "Estamos aquí para ganar los tres títulos"

Luego de lo que fue la explicación de Kahn y Salihamidzic, ambos presentaron a Thomas Tuchel como nuevo entrenador de Bayern Múnich. Firmó contrato hasta junio de 2025 y habló sobre lo que significa tomar el cargo, además de las obligaciones que eso conlleva.

"Espero cumplir las expectativas que tienen puestas en mí. Esto es cuestión de rendimientos. Es un gran honor firmar un contrato con el FC Bayern. Mi más sincero agradecimiento por la confianza a Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Hainer y Uli Hoeness", expresó. "La plantilla es una de las más talentosas y de las mejores de Europa. Es una gran ilusión trabajar con esta plantilla", agregó.

Por último, destacó: "Al haber trabajado en el extranjero durante un tiempo, aún soy más consciente de la importancia del FC Bayern. El ADN del club es una obligación. En el Bayern hay que ganar, pero también importan las formas". Y sentenció: "Estamos aquí para ganar los tres títulos, para dar lo mejor".