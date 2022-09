Mientras su equipo cabalga con fuerza en una Premier League donde no faltan los goles de la estrella de la selección inglesa, por el Reino Unido empiezan a temer por el futuro de un Harry Kane cuyo contrato invita a un grande de Europa a ofertar por sus servicios en verano del 2023. Empieza el operativo para sacarle del Tottenham.

Sus 253 goles en 393 partidos como jugador de los Spurs no se traducen de momento en títulos para una carrera que a los 28 años atraviesa su punto más decisivo. En Inglaterra temen por el futuro de un Harry Kane cuyo contrato si bien termina por verano del 2024, obligará al que ostenta sus servicios a tomar decisiones en 2023.

Se dice en medios como Sky que el delantero se encuentra encantado con Antonio Conte y ese proyectó que ha traído vida al norte de Londres, así como que el punta no soporta más la idea de no haber levantado en su etapa como futbolista un solo trofeo. Empiezan meses claves para entender si el hambre de gloria de Kane puede suponer una marcha en 2023 por varias decenas de millones de euros. Un gigante le observa desde lejos y en Tottenham no van a perderle gratis en 2024.

“Ya hubo charlas”

Tal y como ocurriese a lo largo del verano, desde Alemania Sky apunta que Bayern de Múnich sigue de cerca la situación de un delantero que sigue sin renovar su contrato y que para muchos en el Allianz Arena debería ser el heredero natural de Robert Lewandowski. Aseguran que incluso ya hay contactos entre las partes.

"Las discusiones ya han comenzado. Él es el principal objetivo número uno. Hubo contacto entre el Bayern y Charlie Kane. Harry Kane realmente puede imaginar unirse al Bayern", asegura Florian Plettenberg desde Múnich sobre lo que puede ocurrir en unos meses, cuando en Baviera empiezan a sacarse conclusiones de la marcha de Robert Lewandowski.