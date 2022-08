A pesar de haber conseguido fichajes estelares a lo largo de todo este verano, Barcelona no quita el pie del acelerador con la temporada ya en marcha y todavía trabaja para perfeccionar al plantel de lujo que es dirigido por Xavi Hernández.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen, Jules Koundé y Pablo Torre son las caras nuevas en el elenco catalán. Sin embargo, todavía tienen como prioridad sumar talento por los laterales y están cerca de conseguirlo.

Este martes, Gerard Romero anunció que la llegada de Marcos Alonso al Barça es inminente y el carrilero izquierdo de Chelsea viajará a España en las próximas horas para iniciar su nuevo ciclo como futbolista profesional. Ahora, la dirigencia liderada por Joan Laporta trabaja en un lateral derecho.

Aunque la lista de alternativas no está cerrada y aún no se han acercado a ningún candidato, Héctor Bellerín aparece como una de las posibilidades más asequibles. El jugador no es tenido en cuenta en Arsenal y viene de dejar una grata impresión con la camiseta de Real Betis.

Quim Doménech, de El Chiringuito, explicó este martes que Bellerín recibió un ofrecimiento de Villarreal, pero lo rechazó para esperar a Barcelona. El mercado de pases cierra en pocos días y el español demuestra con hechos su interés de jugar con la camiseta blaugrana.