Hungría y Serbia afrontarán un nuevo desafío cuando se midan HOY, jueves 24 de marzo, en el marco de un amistoso internacional. El partido, que se disputará en el Puskás Arena, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay) a través de la pantalla de DirecTV Sports y DirecTV Go.

Los Magiares se despidieron de las posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y comienzan a centrar la atención en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En este escenario, el elenco dirigido por el italiano Marco Rossi derrotó 2-1 a Polonia por las Eliminatorias UEFA en su última presentación.

Las Águilas Blancas, por su parte, dieron la sorpresa en el Grupo A de la actual edición del certamen clasificatorio de Europa y se adueñaron del pasaje directo hacia la próxima cita internacional. En su compromiso más reciente, el combinado comandado por Dragan Stojković derrotó 2-1 a Portugal, que fue relegado al repechaje a causa de la caída.

Hungría vs. Serbia: ¿cuándo y dónde ver el partido amistoso?

El amistoso Hungría vs. Serbia se llevará a cabo HOY, jueves 24 de marzo, en el Puskás Arena, de Budapest.

Horario y TV por país

Argentina: 15:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 15:30 horas - Sin TV confirmada

Chile: 15:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:30 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 15:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 14:30 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 14:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 13:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 13:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 13:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 12:30 horas - Sin TV confirmada

Estados Unidos: 11:30 horas PT y 14:30 horas ET por ESPN+