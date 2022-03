Continúa la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial de Qatar 2022. Mientras algunas selecciones disfrutan de tener una plaza asegurada, otros combinados nacionales permanecen en la disputa por uno de los pasajes restantes para la próxima edición de la Copa del Mundo. En este escenario, se llevarán a cabo los play-offs de las Eliminatorias UEFA en busca de los últimos tres representantes de Europa en la cita internacional.

El certamen clasificatorio del Viejo Continente iniciará el desarrollo de la primera ronda, donde se conocerán a los últimos cinco finalistas del repechaje. Cabe destacar que Polonia ingresó de manera directa en la definición a raíz de la decisión de la FIFA de expulsar a Rusia por la invasión a Ucrania. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver los partidos.

¿Qué selecciones juegan los play-offs de las Eliminatorias UEFA?

Portugal

Italia

Escocia

Suecia

Gales

Turquía

Polonia

Macedonia del Norte

Ucrania

Austria

República Checa

Rusia (expulsado)

¿Cómo es el formato de los play-offs de las Eliminatorias UEFA?

Las 12 selecciones son divididas en tres rutas distintas, donde se disputarán semifinales a partido único y, más tarde, una final con el mismo sistema. Los tres ganadores de las definiciones clasificarán al Mundial.

¿Cuándo se juega la primera ronda de los play-offs de las Eliminatorias UEFA?

Ruta A

Gales vs. Austria - Jueves 24 de marzo - Cardiff City Stadium, Cardiff

Escocia vs. Ucrania - Postergado - Hampden Park, Glasgow

Ruta B

Suecia vs. República Checa - Jueves 24 de marzo - Friends Arena, Solna

Rusia vs. Polonia - Cancelado por la expulsión de Rusia

Ruta C

Italia vs. Macedonia del Norte - Jueves 24 de marzo - Estadio Renzo Barbera, Palermo

Portugal vs. Turquía - Jueves 24 de marzo - Estadio do Dragão, Porto

¿Cómo ver la primera ronda de los play-offs de las Eliminatorias UEFA?

A continuación, conoce a qué hora y en qué canales ver los partidos en diferentes países.

Italia vs. Macedonia del Norte (24/3)

Argentina: 16:45 horas por ESPN y Star+

Brasil: 16:45 horas por Estadio TNT Sports y Space

Chile: 16:45 horas por ESPN 2 y Star+

Paraguay: 16:45 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:45 horas por ESPN y Star+

Bolivia: 15:45 horas por ESPN y Star+

Venezuela: 15:45 horas por ESPN 2 y Star+

Colombia: 14:45 horas por ESPN 2 y Star+

Ecuador: 14:45 horas por ESPN 2 y Star+

Perú: 14:45 horas por ESPN y Star+

México: 13:45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:45 horas PT y 15:45 horas ET por ESPN+

España: 20:45 horas por Teledeporte y RTVE Play

Portugal vs. Turquía (24/3)

Argentina: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:45 horas por Estadio TNT Sports y TNT

Chile: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:45 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 15:45 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:45 horas por DirecTV Sports

Colombia: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:45 horas PT y 15:45 horas ET por ESPN 2, TUDN y UniMás

España: 20:45 horas - Sin TV confirmada

Suecia vs. República Checa (24/3)

Argentina: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:45 horas por Estadio TNT Sports

Chile: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:45 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 16:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 15:45 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:45 horas por DirecTV Sports

Colombia: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:45 horas PT y 15:45 horas ET por ESPN+

España: 20:45 horas por RTVE Play

Gales vs. Austria (24/3)

Argentina: 16:45 horas por ESPN 2, Star+ y UEFA TV

Brasil: 16:45 horas por Estadio TNT Sports

Chile: 16:45 horas por Star+ y UEFA TV

Paraguay: 16:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Uruguay: 16:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Bolivia: 15:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Venezuela: 15:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Colombia: 14:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Ecuador: 14:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

Perú: 14:45 horas por ESPN 4, Star+ y UEFA TV

México: 13:45 horas por SKY Sports y UEFA TV

Estados Unidos: 12:45 horas PT y 15:45 horas ET por UEFA TV

España: 20:45 horas por UEFA TV