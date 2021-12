Finaliza el año y siguen surgiendo reconocimientos a los mejores futbolistas de 2021. Luego de todos los premios entregados en la gala del Balón de Oro y a la espera de la ceremonia de FIFA The Best, la IFFHS ha publicado su edición anual del XI ideal. No hubo sorpresas en el equipo estelar de 2021.

La Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFGS) ha publicado este martes 7 de diciembre sus elecciones para el XI ideal del año 2021. Las principales figuras del fútbol a nivel mundial se encuentran en el equipo publicado por la organización con base en la ciudad de Leipzig.

El XI está conformado por Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG/Italia); Achraf Hakimi (Inter/PSG/Marruecos), Leonardo Bonucci (Juventus/Italia), Rúben Dias (Manchester City/Portugal), Alphonso Davies (Bayern/Canadá); Jorginho (Chelsea/Italia), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica), Lionel Messi (Barça/PSG/Argentina); Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/Portugal), Robert Lewandowski (Bayern/Polonia) y Kylian Mbappé (PSG/Francia).

PSG fue el equipo que más representantes anotó en el XI ideal de IFFHS, teniendo a 4 de sus futbolistas en el equipo. A estos les sigue Manchester City y Bayern Múnich, quienes sumaron a 2 futbolistas cada uno. Juventus, Chelsea y Manchester United sumaron a un jugador cada uno.

¿Quiénes repiten en IFFHS?

El XI revelado por IFFHS muestra la continuidad que están teniendo las principales estrellas del fútbol mundial, ya que 5 de los 11 jugadores están repitiendo en su puesto en el equipo ideal. Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo habían formado parte de la última edición.