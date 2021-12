El séptimo Balón de Oro es el premio a una gran temporada y consagratoria por su título de la Copa América con la Selección Argentina. Para Lionel Messi no significa un galardón más y lo ha hecho saber apenas lo recibió en la gala del pasado lunes en París. Ahora, tras su consagración, llegó su palabra más esperada en las páginas de la revista France Football.

Un Messi auténtico se ha podido ver en esta nota de la publicación francesa, donde revela algunas sensaciones respecto a su vida personal, sus pensamientos incluso por encima del fútbol, su familia y, por supuesto, ciertas comparaciones con figuras importantes como su rival de varios años, Cristiano Ronaldo, y uno de las mayores leyendas del fútbol, Diego Armando Maradona.

En la entrevista con France Football, el actual futbolista de PSG y ex del Barcelona habla de forma íntima y sincera, lo que va mostrando su madurez con respecto a otros momentos de su carrera. Las declaraciones más importantes que dio luego de ganar su séptimo Balón de Oro, a continuación:

Las 7 frases más importantes de Messi tras ganar el Balón de Oro

¿El mejor de la historia?: "Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo".

Las comparaciones con Maradona: "Sinceramente, nunca me he comparado con Diego, absolutamente no. No presté atención a estas comparaciones. Sin embargo, otras críticas me han molestado en el pasado. Pasé momentos muy difíciles con la selección, de verdad, pero no por eso".

¿Modelo a seguir?: "No sé si soy un modelo a seguir... No me gusta ser un modelo a seguir o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio fue para ser jugador profesional, luego intenté superarme y lograr nuevos objetivos cada año. En medio de todo esto, también hay un elemento de suerte. También depende de Dios, y creo que él eligió que me pasara esto a mí".

Cristiano Ronaldo: "Siempre quise superarme a mí mismo y no mirar lo que otros podían hacer. Con Cristiano hemos mantenido una competencia durante años dentro del mismo campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a los dos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras, pero sin estar necesariamente pendiente. Solo quería superarme para ser el mejor en general, no ser mejor que otro".

El valor de la derrota: "Nunca me ha gustado perder desde que era pequeño. He aprendido... no voy a decir que me acostumbré, sino que he aprendido a aceptar perder. No se puede ganar todo el tiempo. He perdido en muchas ocasiones pero siempre me hace daño no alcanzar mis objetivos. Ahora es diferente. Desde que tengo a mis hijos, cuando llego a casa, me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, a olvidar lo que pasó en el campo".

Antonela Roccuzzo: "Es alguien extremadamente importante en mi vida. No solo porque es la madre de mis hijos, sino también porque ha estado conmigo prácticamente desde el comienzo de mi carrera. Me conoce de memoria y sabe comportarse conmigo, dependiendo de cada situación. Especialmente cuando estoy triste o no puedo lograr mis objetivos. También disfrutamos juntos de los muchos momentos hermosos que tenemos la oportunidad de vivir. Es una persona imprescindible para mí, al igual que mis tres hijos".

Ser Messi: "He sido Messi durante treinta y cuatro años, así que estoy empezando a acostumbrarme. Estoy feliz de todo lo que he vivido, aunque a veces debo admitir que me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca. No me quejo, al contrario, siempre es agradable recibir un cumplido, una sonrisa o que alguien me pida una foto. Estoy acostumbrado y, para mí, se ha vuelto normal".