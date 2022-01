Los finalistas de los premios The Best se darán a conocer este viernes y refescamos los listados de nominados.

A horas de que se conozcan los finalistas: estos son los nominados a los premios The Best

Continúa la temporada de premios en el mundo del fútbol y ya se han entregado casi todos los galardones de mayor reconocimiento a nivel mundial. Aún faltan por definirse los ganadores de los premios The Best y, teniendo ya la lista de nominados, todo se reducirá a 3 finalistas. FIFA revelará las nuevas listas este viernes.

Fue hace más de un mes que FIFA anunció de manera oficial las listas de nominados a los premios The Best. La premiación al Mejor Jugador del Año y Mejor Jugadora del Año se llevará a cabo en la ceremonia virtual del próximo 17 de enero, pero no sin antes tener definidos a los finalistas.

Nominados a The Best

Los nominados a los premios The Best al Mejor Jugador del Año son Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund), Jorginho (Italia/Chelsea), N'Golo Kanté (Francia/Chelsea), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Francia/PSG), Lionel Messi (Argentina/Barcelona/PSG), Neymar (Brasil/PSG) y Mohamed Salah (Egipto/Liverpool).

Por el lado del fútbol femenino, las nominadas a Mejor Jugadora del Año son Stina Blackstenius (Suecia/Häcken), Aitana Bonmatí (España/Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City), Magdalena Eriksson (Suecia/Chelsea), Caroline Graham-Hansen (Noruega/Barcelona), Pernille Harder (Dinamarca/Chelsea), Jennifer Hermoso (España/Barcelona), Ji So-yun (República de Corea/Chelsea), Sam Kerr (Australia/Chelsea), Vivianne Miedema (Países Bajos/ Arsenal), Alexia Putellas (España/Barcelona), Christine Sinclair (Canadá/Portland Thorns) y Ellen White (Inglaterra/Manchester City).

Finalistas

FIFA ha estado publicando los listados de finalistas de distintas categorías y se ha anunciado que este viernes 7 de enero se darán a conocer los finalistas a Mejor Jugador del Año y Mejor Jugadora del año. Las opciones para el premio más esperado del fútbol masculino y femenino se reducirán a solo 3.