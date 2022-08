Tras semanas de rumores y decenas de comunicados que poco o nada sirvieron para calmar las aguas, tanto medios españoles como ingleses concuerdan en que la era Cristiano Ronaldo ha terminado en Old Trafford. Pocas las patas que conforman Manchester United, listos para dejar salir al luso.

Inglaterra no duda, se terminó la era Cristiano Ronaldo en Manchester United

Luego de estallar en redes sociales y que tuviese que acompañar a sus compañeros en los castigos aplicados por Erik Ten Hag para una plantilla en crisis y colista de la Premier League, finalmente Cristiano Ronaldo tiene luz verde para dejar atrás su etapa como futbolista del Manchester United. Los medios ingleses no dudan.

"Sabrán la verdad cuando dé una entrevista en unas semanas. Los medios solo hablan mentiras. Tengo una libreta con notas de los últimos meses y de las 100 noticias que dieron solo acertaron 5, imagínense cómo están las cosas. Quédate con ese consejo", disparó Cristiano contra la prensa en las últimas horas en unas declaraciones que ya son acompañadas por las portadas de los medios. Crisis total.

La guerra interna por el futuro de CR7 ha llegado a su fin tras varias semanas donde los Glazer buscaron convencer a Erik Ten Hag de mantenerle en la plantilla al mismo tiempo que este aseguraba que buena parte de los males del equipo venían de toda la novela que envolvió al delantero desde hace un par de meses. Hay que buscar una oferta y si Jorge Mendes la trae, nadie va a negarse a ver al último hijo pródigo de Old Trafford ponga rumbo a nuevos destinos.

“Insostenible”

Sport, The Sun, Daily Star y Daily Express no dudan, Cristiano Ronaldo ya tiene los permisos del Manchester United para abandonar Old Trafford lo antes posible. Con sendas portadas donde dejan en claro que el luso ha conseguido su objetivo, empieza una carrera contra el tiempo donde habrá que ver dónde y por cuanto puede marcharse CR7 tras un año como Red Devil.

“El United abre la puerta a Cristiano…Ronaldo tendrá su deseo…A la carretera…Esto no puede seguir así”, algunas de las portadas de Sport, The Sun, Daily Star y Daily Express para asegurar que tras dos meses llenos de rumores y pocas palabras oficiales, la era Cristiano Ronaldo en Manchester United tiene los días contados.