Cristiano Ronaldo quiere irse y el vestuario pide su salida, Erik Ten Hag cayó en debut y las protestas en Old Trafford contra los Glazer volvieron a ser pan de cada día. La actualidad del Manchester United no da señales de optimismo en ningún frente, pero la situación puede empeorarse y de qué manera si se dan giros de 180 grados en los próximos meses. Hay otra gran crisis que se viene en los Red Devils y de la que poco se habla.

No hay grandes fichajes, ni UEFA Champions League a disputarse o trofeos de Premier League desde el 2013, pero The Sun deja en claro que todo puede ser incluso peor. La grada del United ve en sus dueños al culpable de una crisis en Old Trafford que no deja de ser noticia desde el 2013 y que pese a las intenciones de las últimas horas por sacar a los Glazer, puede hacer que el remedio sea incluso peor que la enfermedad.

“Mi intención es presentarles a estos propietarios una oferta comercial legítima, potente y adecuada para decir 'se quedaron sin camino, es hora de irse, porque tu tiempo se acabó'…Somos un club en crisis, y todos sabemos la razón. La oferta será hostil”, asegura el empresario Michael Knighton sobre el inicio del proyecto que pretende acabar con la era Glazer en Manchester United. Si la oferta fuese aceptada, The Sun avisa que vienen curvas.

¿Abismo económico?

Para entender lo que puede darse con la salida de los actuales propietarios del Manchester United hay que devolverse al 2005, donde el empresario Malcolm Glazer compraba a los Red Devils por una suma cercana a los 790 millones de libras. ¿El problema? Que 500 de esos 790 millones no vinieron del bolsillo de la familia Glazer, sino de las propias arcas de un club que pasó a ser de su propiedad y que desde entonces ha venido creciendo económicamente al mismo tiempo que la deuda de la entidad alcanza niveles insostenibles.

El club vale ahora 4.6 billones de euros que repetimos pertenecen a los empresarios que dominan Old Trafford desde 2005, más no a un equipo de fútbol donde la deuda ya asciende a más de 800 millones de libras por gastos en fichajes y en salarios a sus directivos. Otro problema surge de los préstamos firmados para solventar dicha deuda y que suponen al Manchester United pagar intereses mensuales a los bancos del Reino Unido que alcanzan los 19 millones de euros cada 31 días.

Si ya dicha situación supone un ambiente financiero insostenible, los problemas crecen cuando se aprecia el estado de Old Trafford. El mítico templo del fútbol inglés no ha visto reformas en sus tribunas desde hace más de una década y media, provocando apenas un crecimiento económico del 1% que convierte al Manchester United en el miembro del famoso Big Six que menos dinero recibe de su estadio. ¿Renovar el feudo de los Red Devils? Una operación tasada en casi 700 millones de libras.

En caso de que las propuestas de Michael Knighton fuesen aceptadas por los Glazer, el nuevo mandamás de Manchester United no solo se encontraría con la obligación de pagar una transferencia de poderes a los norteamericanos o una deuda de 800 millones de libras, sino igualmente un estadio nuevo que es la principal petición de los fans desde que en 2021 una parte del techo empezase a temblar. Los Glazer serán los culpables de la crisis mankunian sí, pero sacarles de Old Trafford supone un coste que superaría los 4.500 millones de libras para cualquier interesado en el gigante en horas bajas de la Premier League.