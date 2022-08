Manchester United vs. Liverpool: ¿En riesgo de no jugarse?

No va a ser un Clásico más en la Premier League, pero dicho hecho no llegará únicamente por el abismo que separa a ambos clubes en este momento, por la trama que envuelve el futuro de Cristiano Ronaldo o por el difícil momento que se vive en Old Trafford. Un Manchester United vs. Liverpool asoma en el horizonte, así como las ‘amenazas’ para boicotearlo.

La derrota en Brentford dejó en claro que el fondo puede ser aún más profundo, que la era Erik Ten Hag tiene trabajo de sobra y que a día de hoy Manchester United sufre hasta para competir en la Premier League, pero todo puede ser aún peor. Colistas en una liga donde no arrancaban con dos derrotas en más de 30 años, los Red Devils tendrán en el rival de toda la vida su próximo desafío en una competición donde más de uno teme que el Clásico del próximo lunes no pueda disputarse.

Recordemos que dicho hecho ya se hizo presente en el último Manchester United vs. Liverpool, donde las protestas contra los Glazer obligaron a aplazar el choque durante 24 horas gracias a los incidentes que terminaron con varios detenidos y una invasión de Old Trafford que recorrió el planeta. El ambiente por el gigante británico vive los mayores momentos de tensión en su historia moderna y una campaña por redes sociales anuncia que el Red Army volverá a manifestarse.

“A vaciar Old Trafford”

Correcto, el grupo de aficionados más poderoso del Manchester United pide a todos los que tengan entrada para el próximo lunes que no asistan al choque con Liverpool por la tercera jornada de la Premier League al mismo tiempo que se den manifestaciones contra los dueños del club en los aledaños del Teatro de Los Sueños. The Sun anuncia que la policía se encuentra avisado y viejos fantasmas del pasado en relación con la violencia ganan fuerza con el correr de las horas.

“A vaciar Old Trafford…Y nosotros, como fanáticos, todos nosotros, debemos permanecer unidos. La unidad de los fanáticos, con una sola voz dirigida a los propietarios y al club, es más necesaria que nunca en este momento", dicta la carta del Red Army-Supporters a la directiva que es tendencia por estas horas. La ‘amenaza’ para boicotear ese Manchester United vs. Liverpool que se viene se encuentra instalada.