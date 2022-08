Insólito: Newcastle no podrá jugar con ninguna de sus 3 camisetas el próximo partido

Brighton and Hove Albion será el rival de Newcastle, por la segunda fecha de la Premier League, en el The Amex Stadium. Sin embargo, la visita tendrá que jugar el compromiso con una camiseta de entrenamiento debido a que sus tres uniformes no fueron avalados por la organización.

Sí, una prenda de entrenamiento será la que utilizará el conjunto que dirige Eddie Howe, para su segunda salida en el campeonato liguero británico. La razón es de no creer, pero lo cierto es que fue una medida dictaminada oficialmente por la entidad que rige el fútbol en ese país.

Y es que hay que recordar que Newcastle, tradicionalmente, viste camiseta de rayas verticales blancas y negras; para esta campaña su segundo uniforme es de color azul oscuro y la tercera es blanca con visos verdes. Así es como los directivos planearon esta campaña.

Ante ese contexto, la Premier League señaló que su indumentaria choca con la principal de las Gaviotas, que es de líneas verticales blancas y azules. El primero de la visita es casi igual, pero negro; el segundo es azul oscuro, y el tercero, que quedaba como opción, es blanco, igual que la zona de la espalda de los locales. Una locura.

Entonces, en ese orden de ideas, desde las cabezas de la Premier League autorizaron a los foráneos que utilizaran la camiseta de entrenamientos que es color aguamarina con el fondo de lugares representativos de la ciudad, incluso, con el St. James Park, estadio de las Hurracas.